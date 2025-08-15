लाडक्या बहिणींची फेरपडताळणी, सरकारची सारवासारव

Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारच्या लाडकी बहिण या महत्वकांक्षी योजनेची फेरपडताळणी सुरू करण्यात आलीय. ही फेरपडताळणी करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना लाडक्या बहिणींच्या रोषाला सामोरं जावं लागतं आहे. हळूहळू ही योजना बंद करण्यात येणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. त्यामुळे या फेरपडताळणीवरून आता सरकारने सारवासारव केल्याचं पाहायला मिळत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा गाजावाजा करत महायुतीने लाडकी बहिण योजना सुरू केली होती. निवडणुकीत त्याचा महायुतीला मोठा फायदाही झाला. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने वेगवेगळे निकष लावत लाभार्थी संख्येला कात्री लावलीय. आता एका घरात एकच लाडकी बहिण योजनेची लाभार्थी असा निकष लावून फेरपडताळणीला सुरूवात केली आहे. त्यामुळं लाडक्या बहिणींमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. सामान्य लाभार्थ्यांमध्ये संताप आणि भीतीही निर्माण झालीय. त्यामुळंच सरकारनं लगेच सारवासारव करण्यास सुरुवात केलीय. फेरपडताळणीमुळे महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याची कबुलीच महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलीय. तर ही फेरपडताळणी करताना कोणत्याही पात्र लाभार्थी महिलेवर अन्याय होणार नाही असं म्हणत तटकरे यांनी यावर सारवासारव केली आहे.
लाडकी बहिण योजनेत एकाच घरातील एकपेक्षा अधिक लाभार्थी असल्याचे आढळल्याने सरकराने पडताळणी सुरू केली. याचे काम अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलं...मात्र आता सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या अंगणवाडी सेविकांना अपात्रतेवरून घराघरात सुरू झालेल्या वादाला सामोरे जावं लागतं आहे. कधीकधी तर सर्वेक्षण सोडून ही भांडण सोडत बसायला लागतंय. वेळप्रसंगी महिलाच्या रोषालाही सामोरे जावं लागतंय.
हेही वाचा : महिलेचा चोरुन व्हिडिओ काढला आणि... प्रांजल खेवलकरांचा आणखी एक धक्कादायक कारनामा उघड
तर दुसरीकडे लाडकी बहिण योजनेत होणाऱ्या फेरपडताळणीवरून राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाने सरकारवर जोरदार टीकास्त्र डागलंय..तंत्रज्ञानाच्या जगात योजनेत घोळ कसा होता असा सवाल करत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. तर आम्ही त्यातून मार्ग काढू... लाडक्या बहिणींना नाराज करणार नाही असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. तर जे नियम आणि अटी लावल्या आहेत त्यात लाडक्या बहिणी बसायला हव्यात हे सांगायलाही अजितदादा विसरले नाहीत.
लाडक्या बहिणींवर अन्याय होणार नाही मात्र निकषांत बसायला हवं असं सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरसकट लाडक्या बहिणींना लाभ देणाऱ्या सरकारची आता भाषा बदलली आहे. याआधीही अनेक निकष लावत लाभार्थी संख्येला कात्री लावण्यात आलीय. त्यात सुरू करण्यात आलेल्या फेर पडताळणीत एका घरातील एकच महिला पात्र ठरमार आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये योजना सुरू राहणार की बंद होणार असा संभ्रम निर्माण झालाय. त्यावर सरकार सारवासारव करत वेळ मारून नेताना पाहायला मिळतंय.