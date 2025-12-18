English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भाजपाकडून देवळीत लाडकी बायको योजना, कार्यकर्त्यांना सोडून नेत्यांनी...; माजी महिला मंत्र्यांचा जाहीर सभेत टोला

Ladki Bayko Yojana : वर्धा जिल्ह्यातील देवळी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत एक वेगळाच वाद पेटला आहे. 'लाडकी बायको योजना' म्हणजे काय? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 18, 2025, 03:59 PM IST
भाजपाकडून देवळीत लाडकी बायको योजना, कार्यकर्त्यांना सोडून नेत्यांनी...; माजी महिला मंत्र्यांचा जाहीर सभेत टोला

 देवळीत लाडकी बायको योजना सुरु आहे. चालता येत नाहीय तरी सुद्धा भाजपने माजी खासदार रामदास तडस यांच्या पत्नी शोभा तडस यांना उमेदवारी दिली. या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या आहे मात्र कार्यकर्त्यांना न देता स्वतःच्या बायको अध्यक्षपदाची उमेदवारी देण्यात आली आहे. लाडक्या बहीण योजनेसोबत आता देवळीत लाडकी बायको योजना सुरु आहे अशी टिका काँग्रेसचे माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे. ते वर्धेच्या देवळी येथे काँग्रेस उमेदवार सुरेश वैद्य यांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत बोलत होत्या. 

वीस डिसेंबरला वर्धा जिल्ह्याच्या देवळी नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मतदान होणार आहे. मागील चाळीस वर्षांपासुन या नगरपालिकेवर भाजपचे माजी खासदार रामदास तडस यांची सत्ता आहे.या वेळेस रामदास तडस यांच्या पत्नी शोभा तडस यांना उमेदवारी देण्यात आल्याने त्याच्यावर टिकेची झोड उठवली जातं आहे. उमेदवारी अर्जाच्या शेवटच्या एक दिवसापूर्वी पर्यंत देवळीत भाजपा कार्यकर्त्याच्या नाव अध्यक्षपदासाठी होते मात्र वेळेवर रामदास तडस यांच्या पत्नीचे नाव पुढे आले. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे मात्र नेते आपल्या पत्नीला निवडणुकीत उतरवत आहे अशी टिकाही यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे. 

देवळीत आयोजित सभेत माजी शिक्षण मंत्री वसंतराव पुरके, वक्ता गोविंद पोलाड यांच्यासह सर्व उमेदवारची उपस्थिती होती. देवळीत भाजपा आणी काँग्रेस मध्ये लढत असून अपक्ष उमेदवार सुद्धा आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. यामुळे ही निवडणूक भाजपासाठी चूरशीची ठरत आहे. 

राज्यभरात लाडकी बहिण योजनेची चर्चा सुरु असताना वर्ध्यातील लाडकी बायको योजना चर्चेचा विषय ठरत आहे. यावरुन पुन्हा एकदा लाडकी बहिण योजना चर्चेत आली आहे.  ही महाराष्ट्र सरकारची अधिकृत योजना असून तिचा लाभ देवळीसह संपूर्ण राज्यातील महिलांना मिळत आहे. 

काय आहे लाडकी बहिण योजना? 

उद्देश: महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि पोषण सुधारणे.
पात्रता: 21 ते 65 वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि निराधार महिला.
आर्थिक लाभ: पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा केले जातात.
उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5  लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
सर्व लाभार्थ्यांनी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत आपली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पुढील हप्ते रखडू शकतात. 

 

