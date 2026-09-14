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‘लागिरं झालं जी’ फेम अभिनेत्रीसोबत पुण्यात धक्कादायक प्रकार, गावगुंडांनी गाडी रोखली अन् ...; हातावरील जखमा दाखवत सांगितलं काय घडलं?

झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका लागिरं झालं जी मधून घराघरात पोहोचलेल्या अभिनेत्रीला पुण्यात धक्कादायक अनुभव आला आहे. तिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 14, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:53 AM IST
‘लागिरं झालं जी’ फेम अभिनेत्रीसोबत पुण्यात धक्कादायक प्रकार, गावगुंडांनी गाडी रोखली अन् ...; हातावरील जखमा दाखवत सांगितलं काय घडलं?
Image Credit: Lagir Zala Ji Actress Kalyani Nandakishor attempted to rob in pune

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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