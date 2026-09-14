/‘लागिरं झालं जी’ फेम अभिनेत्रीसोबत पुण्यात धक्कादायक प्रकार, गावगुंडांनी गाडी रोखली अन् ...; हातावरील जखमा दाखवत सांगितलं काय घडलं?

‘लागिरं झालं जी’ या लोकप्रिय मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या अभिनेत्री कल्याणी नंदकिशोर यांच्यासोबत पुण्यात धक्कादायक प्रकार घडल्याची माहिती समोर येत आहे. नवले ब्रिज परिसरात काही जणांनी त्यांची गाडी अडवून त्यांच्याशी हुज्जत घालत पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अभिनेत्रीने केला आहे. तसंच, त्यांना मारहाण देखील केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यावेळी त्यांनी महिला सुरक्षित आहेत का? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
कल्याणी नंदकिशोर यांनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यावेळी त्यांनी म्हटलं आहे की, आजही महिला का सुरक्षित नाहीत? असं त्यांनी म्हटलं आहे. पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, मुंबईहून साताऱ्याला येत असताना पुण्यातील नवले ब्रिजखाली चार गावगुंडांनी जबरदस्तीने माझ्या गाडाली गाडी ठोकली. स्वतःच गाडी ठोकली आणि जबरदस्तीने माझ्याकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला. पैसे उकळता आले नाही म्हणून जबरदस्तीने त्यांनी माझा हात ओढून त्यांच्या गाडीत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांचा हात ओढून जबरदस्तीने गाडीत बसवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या झटापटीत त्यांच्या हाताला दुखापत झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की, 'मी कलाकार आहे म्हणून मीडियासमोर व्यक्त होत आहे. परंतु, मी एकटीसाठी नाहीतर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या महिलांसाठी व्यक्त होतेय. महाराष्ट्रातील एकही महिला आज सुरक्षित नाहीये. ना महिला स्वत:च्या कुटुंबासोबत सुरक्षित आहे, ना अशा गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षित आहे. या गावगुंडांवरती कधी कारवाई होणार? ते गावगुंड येतात काय, मला गाडीत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतात काय, जबरदस्तीने माझी गाडी ठोकण्याचा प्रयत्न करतात काय, मला पळवून नेण्याचा प्रयत्न करतात काय आणि पळूनही जातात काय. ड्रिंक अॅंड ड्राईव्ह करणाऱ्या या गावगुंडांवरती कधी कारवाई होणार? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
'माझ्यासोबत माझं कुटुंब होतं म्हणून ठीक आहे. नाहीतर मी एकटी सगळी धावपळ कशी केली असती? माझ्याजागी दुसरी कोणती महिला असती तर तिचं काय झालं असतं? या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महिला आयोग आणि प्रशासनाने व्यवस्थित लक्ष घालावं, आणि त्या गावगुंडांना लवकरात लवकर पकडावं आणि लवकरात लवकर त्यांच्यावर ठोस कारवाई करावी.' असं अभिनेत्रीनं शेवटी म्हटलं आहे.
या घटनेनंतर कल्याणी नंदकिशोर यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली. तसेच याप्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार केल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून, नेमका प्रकार काय घडला आणि आरोपी कोण आहेत, याचा तपास केला जात आहे.