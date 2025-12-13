English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
छत्रपती संभाजीनगरात 'लखन' बैलाची चर्चा, जिंकवून दिल्या 16 बाईक आणि फॉर्च्युनर

5 वर्षांच्या या लखन बैलानं गेल्या 4 ते 5 वर्षांत मालकाला तब्बल दीड कोटींची कमाई करून दिलीय, दिवसाला 10 लिटर दूध पिणारा हा पैलवान स्पर्धेत उतरला की भल्याभल्यांना घाम फोडतो.

पूजा पवार | Updated: Dec 13, 2025, 09:14 PM IST
विशाल करोळे (प्रतिनिधी) छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरचा 'लखन' सध्या राज्यात गाजतोय. या पठ्ठ्यानं नुकत्याच झालेल्या सांगलीच्या हिंदकेसरी शर्यतीत मालकाला फॉर्च्यूनर जिंकून दिलीय. 5 वर्षांच्या या लखननं गेल्या 4 ते 5 वर्षांत मालकाला तब्बल दीड कोटींची कमाई करून दिलीय, दिवसाला 10 लिटर दूध पिणारा हा पैलवान स्पर्धेत उतरला की भल्याभल्यांना घाम फोडतो. कोण आहे हा लखन आणि नेमकं करतो तरी काय? पाहुयात

 छत्रपती संभाजीनगरचा लखन बैल हा घोड्यासारखा वेग आणि हत्तीची ताकद असणारा आहे. नोव्हेंबर महिन्यात सांगलीमध्ये देशातली सर्वात मोठी श्रीनाथ केसरी बैलगाडा शर्यत पार पडली. यात या पठ्ठ्यानं बाजी मारली आणि मालकासाठी थेट 35 लाखांची फॉर्च्युनर गाडी जिंकली. संभाजीनगर जिल्ह्यात करोडी गावात चव्हाण कुटुंब राहतं. त्यांचा हा लखन बैल असून चव्हाण कुटुंबीयांनी लखनला 2 वर्षांचा असताना जालन्याच्या एक गावातून साडेबारा लाख रुपयांना विकत घेतलं आणि त्यानंतर तो बैलगाडा शर्यतीत उतरू लागला. तासगाव इथं आयोजित हिंद केसरी चंद्रहार पाटलांनी आयोजित केलेल्या स्पर्धेत देशभरात 2400 बैल आले होते मात्र त्या स्पर्धेत लखननं बाजी मारली आणि त्याच्या नावाचा बोलबाला सुरू झाला. ही काही त्याची पहिली स्पर्धा नव्हती त्यानं या आधीही 150 वर स्पर्धा जिंकल्या आहेत तर एक फॉर्च्युनर आणि 16 दुचाकी जिंकल्यात. त्यात तब्बल 3 बुलेट्स आहेत, तर स्वतः च्या प्रवासासाठीचं एक वाहनही त्यानं जिंकलंय. 

लखननं बैलगाडा शर्यतीचा हिंद केसरी स्पर्धेचा किताब तब्बल 4 वेळा जिंकलाय. त्यामुळे या पैलवानाचा आहारही तितकाच तगडा आहे. सकाळ आणि संध्याकाळ लखनला पाच लिटर दूध दिलं जातं.  पंधरा प्रकारचा सुकामेवा वापरून गावरान तुपात लखनसाठी लाडू बनवले जातात. लखनच्या आहारात गावरान अंड्यांचा देखील समावेश आहे. दर दोन दिवसाला त्याला पळण्याचा सराव तर काही वेळा पाण्यात पोहण्याचा सराव तो करतो. शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी तो हे प्रयत्न करतो. लखनचा रुबाब इतका की त्याला बसायलाही गादी लागते. त्याच्या देखभालीसाठी 24 तास एक माणूस त्याच्या सेवेत असतो.

चव्हाण कुटुंबाचा हा रांगडा गडी इन्स्टाग्रामवरही स्टार आहे. 27 हजार फॉलोअर्स असलेल्या लखनमुळे चव्हाण कुटुंबीयही सेलिब्रिटी असल्याचा फील घेतात.. बैल केवळ शेतात जुंपण्यासाठी नसतो तर तो शर्यती जिंकण्यासाठीही असतो फक्त त्याला माया लावून नीट जपलं पाहिजे हेच यातून दिसतं.

