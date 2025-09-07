'लालबागचा राजा'च्या निरोप देण्यास उशीर का?, विसर्जनासाठी संध्याकाळ होणार? गुजरातचा तराफा...

Lalbaugcha Raja 2025 Visarjan: लालबाग राजाच्या विसर्जनाला अनपेक्षित अडथळा आला आहे. त्यामुळं राजाचे अपेक्षित वेळेत विसर्जन होऊ शकलेले नाहीये. लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला उशीर होतोय. यंदा नवा अत्याधुनिक तराफा आणण्यात आला होता मात्र त्या तराफ्यावर लालबाग राजाला चढवण्यात अडचण येत होती..समुद्राला भरती असल्यामुळे पाणी मोठ्या प्रमाणात आल्याने तराफ्यावर लालबागच्या राजाला चढवण्यात तांत्रिक अडचण आलीय.
लालबागच्या राजाच्या विसर्जनासाठी यंदा खास मोटराइज्ड तराफा आणण्यात आला आहे. 360 अंशात फिरण्याची तराफ्याची क्षमता आहे. स्प्रिंकलर्समुळे विसर्जन सोहळा आणखी विलोभनीय झाला होता. मात्र आलेल्या अनपेक्षित अडचणींमुळं राजाचे विसर्जन खोळंबले आहे. तांत्रिक अडचणीमुळं समुद्राची भरती ओसरेपर्यंत विसर्जन न करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.
नव्या तराफ्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळं अखेर जुना तराफा आता आणण्यात आलाय. त्या तराफ्यावर लालबाग राजाची मूर्ती चढवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. मात्र भरतीमुळे मूर्ती चढवण्यात अडचण येतेय. आता कोळी बांधव दाखल झाले असून पाण्याची भरती कमी झाली की मग पुन्हा प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, सध्या सुरक्षेची खबरदारी म्हणून मूर्तीवरील सर्व मौल्यवान दागिने काढण्यात आले आहे. राजाला निरोप देण्यासाठी आलेल्या गणेशभक्तांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या मंडळाचे कार्यकर्ते आणि प्रशासनाचे अधिकारी या समस्येलक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.