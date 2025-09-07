English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'लालबागचा राजा'ला निरोप देण्यास उशीर का?, विसर्जनासाठी संध्याकाळ होणार? गुजरातचा तराफा...

Lalbaugcha Raja 2025 Visarjan: लालबागच्या राजासाठी आणलेल्या नव्या तराफ्यात तांत्रिक अडचण आल्यामुळं बाप्पाचे विसर्जन रखडले आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 7, 2025, 11:47 AM IST
'लालबागचा राजा'च्या निरोप देण्यास उशीर का?, विसर्जनासाठी संध्याकाळ होणार? गुजरातचा तराफा...
Lalbaugcha Raja 2025 visarjan The immersion process of the Lord Ganesh idol is Delay Technical Issues

Lalbaugcha Raja 2025 Visarjan: लालबाग राजाच्या विसर्जनाला अनपेक्षित अडथळा आला आहे. त्यामुळं राजाचे अपेक्षित वेळेत विसर्जन होऊ शकलेले नाहीये. लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला उशीर होतोय. यंदा नवा अत्याधुनिक तराफा आणण्यात आला होता मात्र त्या तराफ्यावर लालबाग राजाला चढवण्यात अडचण येत होती..समुद्राला भरती असल्यामुळे पाणी मोठ्या प्रमाणात आल्याने तराफ्यावर लालबागच्या राजाला चढवण्यात तांत्रिक अडचण आलीय.

Add Zee News as a Preferred Source

लालबागच्या राजाच्या विसर्जनासाठी यंदा खास मोटराइज्ड तराफा आणण्यात आला आहे.  360 अंशात फिरण्याची तराफ्याची क्षमता आहे. स्प्रिंकलर्समुळे विसर्जन सोहळा आणखी विलोभनीय झाला होता. मात्र आलेल्या अनपेक्षित अडचणींमुळं राजाचे विसर्जन खोळंबले आहे. तांत्रिक अडचणीमुळं समुद्राची भरती ओसरेपर्यंत विसर्जन न करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.

नव्या तराफ्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळं अखेर जुना तराफा आता आणण्यात आलाय. त्या तराफ्यावर लालबाग राजाची मूर्ती चढवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. मात्र भरतीमुळे मूर्ती चढवण्यात अडचण येतेय. आता कोळी बांधव दाखल झाले असून पाण्याची भरती कमी झाली की मग पुन्हा प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. 

दरम्यान, सध्या सुरक्षेची खबरदारी म्हणून मूर्तीवरील सर्व मौल्यवान दागिने काढण्यात आले आहे. राजाला निरोप देण्यासाठी आलेल्या गणेशभक्तांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या मंडळाचे कार्यकर्ते आणि प्रशासनाचे अधिकारी या समस्येलक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Ganesh Visarjan 2025 LIVElalbaugcha raja Ganesh Visarjan 2025Ganpati VisarjanGanesh Visarjan 2025mumbai Ganpati visarjan

इतर बातम्या

'एवढे पैसे कुठून आले काका?' Tesla नातव्याला गिफ्ट...

मुंबई बातम्या