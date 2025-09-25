English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शेतक-यांसाठी 'लालबागचा राजा'चं मंडळ सरसावलं, पूरग्रस्तांसाठी 50 लाखांची मदत जाहीर

Maharashtra Flood Update: मराठवाड्यात झालेला अतिवृष्टीने पिकांचे प्रचंड नुकसान झालंय. तर पूरग्रस्तांसाठी लालबागचा राजा मंडळ सरसावले आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 25, 2025, 06:33 PM IST
Maharashtra Flood Update: मराठवाड्यात आस्मानी संकट कोसळलं आहे. अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा चिखल झाला आहे. लोकांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. पुराच्या पाण्याने सर्वच वाहून गेले आहेत. काढणीला आलेली पिकं वाहून गेली आहे. नद्यांनी आक्राळ-विक्राळ रूप धारण केले आहे. महाराष्ट्रभरातून पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा ओघ सुरू केला आहे. शेतक-यांसाठी लालबागचा राजा मंडळ सरसावलं आहे. दुष्काळग्रस्तांसाठी लालबागचा राजा मंडळाने 50 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. 

मुंबईतील प्रसिद्ध असलेले लालबागचा राजा मंडळाने पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. मंडळाने अतिवृष्टीबाधित नागरिकांसाठी 50 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 50 लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करणार आहेत. 

दरम्यान, विविध सामाजिक संघटनांकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीत अतिवृष्टीबाधितांच्या मदतीसाठी पैसे जमा करण्याचं अवाहन केलं जातं आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारांनीदेखील एक महिन्याचं मानधन मुख्यमंत्री सहाय्यत निधीत जमा केलं आहे. तसंच, नागरिकांनी पुढे येत दुष्काळग्रस्तांना मदत करावी असं अवाहन करण्यात येत आहे. 

मराठवाड्यात हाहाकार

20 सप्टेंबरपासून आतापर्यंत मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 12 जणांचा मृत्यू झालाय. यात 6 जणांचा पुरात वाहून गेल्यानं, अंगावर वीज कोसळून तिघांचा तर इतर तिघांचा अन्य कारणामुळे मृत्यू झालाय.. पुराच्या पाण्यात 357 जनावरं दगावलीत. 13 रस्ते 6 पूल वाहून गेलेत.. एकूण 20 तलाव फुटलेत. तर 1 हजार 416 घराचं पावसामुळे नुकसान झालंय. अतिवृष्टीमुळे दोन शाळाही उद्ध्वस्त झाल्यात.

बीड जिल्ह्यात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. अतिवृष्टीमुळे बीड जिल्ह्यात मोठं नुकसान झालंय. पुरामुळे घरं, शेतीचे नुकसान झालं असून त्याचसोबत जनावरं देखील दगावल्यामुळे बळीराजा संकटात सापडलाय. एका बाजुला पूर आल्यानंतरचे दृश्य तर दुसऱ्या बाजूला पूर ओसरल्यानंतरचे सद्यस्थितीचे दृश्य समोर आलीये.

मानसी क्षीरसागर

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

