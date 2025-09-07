उद्धव ठाकरे यांनी लालबागचा राजा मंडळाच्या सचिवांना फोन केला आणि...

Lalbaugcha Raja Visarjan 2025: मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित आणि प्रसिद्ध लालबागचा राजा गणपती विसर्जनात मोठे विघ्न आले आहे. दरवर्षी विसर्जनासाठी लालबागच्या राजाला अकरा ते बारा तास लागतात. यंदा मात्र विसर्जनाला तब्बल 20 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला आहे. गिरगावच्या समुद्रात लालबागच्या राजाची मूर्ती उभी आहे. समुद्राला आलेल्या भरतीमुळं लालबागचा राजाचे विसर्जन होऊ शकलं नाही. लालबागच्या राजाचे विसर्जन कधी होणार याची प्रतिक्षा सर्वांना लागून राहिली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी लालबागचा राजाचे मानद सचिव सुधिर साळवी यांना फोन करुन संपर्क साधला आहे.
दहा दिवसांच्या पाहुणचारानंतर लालबागच्या राजाची मोठ्या धूमधडाक्यात विसर्जन मिरवणुक काढण्यात आली. अनंतचतुर्दशीला सकाळी दहाच्या सुमारास राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. दरवर्षी गिरगाव चौपाटीवर पोहोचताना लालबागच्या राजाला दुसरा दिवस उजाडतो आणि त्यानंतर एका तराफ्यावरुन राजाला खोल समुद्रात निरोप दिला जातो. या वर्षी लालबागच्या राजासाठी गुजरातमधून खास तराफा आणला होता. मात्र ऐन विसर्जनाच्या वेळी समुद्राला भरती आली आणि तराफा खूप हलू लागला. त्यामुळे गणपतीची मूर्ती तराफ्यावर ठेवताच आली नाही. जसं भरतीचं पाणी ओसरु लागलं तसं विसर्जनासाठी पुन्हा प्रयत्न करण्यात आले.
लालबागच्या राजासह मंडाळाचे हजारो कार्यकर्ते गिरगावच्या समुद्रात अडकले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी लालबागचा राजाचे मानद सचिव सुधिर साळवी यांना फोन करून आस्थेवाईकपणे विचारपूस केल आज दिवसभरात लालबागच्या राजाचे विसर्जन सोहळ्यात आलेल्या अडचणी संदर्भात चर्चा केली. तसेच सर्व कार्यकर्त्यांनी काळजी घेण्याचंही आवाहन केलं.लालबाग राजाचे विसर्जन रात्री साडे दहा ते अकरा नंतर होईल अशी माहिती सुधिर साळवी यांनी दिली आहे.