/जागेच्या वादातून घरावर बोलेरो पिकअप चढवला; 75 वर्षीय महिलेचा मृत्यू, जामवसु गावात खळबळ

अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यातील जामवसु गावात जागेच्या वादातून धक्कादायक प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. बोलेरो पिकअप वाहन घरावर चढवल्याचा आरोप असून, या घटनेत ७५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. दोन ते तीन जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. प्रकरणाचा तपास बार्शीटाकळी पोलीस करत आहेत.
जामवसु गावात सकाळच्या सुमारास ही घटना घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. गावातील नागरिक आपापल्या कामात व्यस्त असताना एका बोलेरो पिकअप वाहनाने घराला धडक दिल्याची माहिती समोर आली. हा प्रकार जागेच्या वादातून घडल्याचा प्राथमिक आरोप करण्यात आला आहे. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला.
या घटनेत घरात असलेल्या सोनाबाई मखराम जाधव (वय ७५) यांचा गंभीर दुखापतींमुळे मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. घराचा काही भाग वाहनाच्या धडकेत कोसळल्याने किंवा त्याखाली अडकल्याने त्यांना जीव गमवावा लागल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र मृत्यूचे नेमके कारण आणि घटनेतील परिस्थितीचा अधिकृत तपशील पोलिसांच्या तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे बोलेरो पिकअप घरावर चार ते पाच वेळा चढवण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे घराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती आहे. हा प्रकार अपघात नसून जाणीवपूर्वक करण्यात आला का, याबाबतही आता पोलिसांकडून तपास केला जात आहे.
या घटनेत घरातील किंवा परिसरातील दोन ते तीन जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेनंतर गावात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. वाहनाच्या धडकेमुळे घराचे नुकसान किती झाले, तसेच जखमींची प्रकृती नेमकी कशी आहे, याबाबत अधिकृत माहिती तपासानंतर समोर येण्याची शक्यता आहे.
घटनेची माहिती मिळताच बार्शीटाकळी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी एका संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. संबंधित बोलेरो पिकअप वाहनही पोलिसांनी जप्त केले आहे. घटनास्थळाची पाहणी, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या घटनेमागे नेमका जागेचा वाद काय होता, वाद किती दिवसांपासून सुरू होता आणि वाहन घरावर जाणीवपूर्वक चढवण्यात आले का, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. तसेच या प्रकारात आणखी कोणाचा सहभाग होता का, याचाही तपास होणे अपेक्षित आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत पडताळणी पोलिस तपासातून होणे बाकी आहे. ७५ वर्षीय सोनाबाई जाधव यांच्या मृत्यूमुळे जामवसु गावावर शोककळा पसरली आहे.