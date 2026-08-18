/लांजा ग्रामीण रुग्णालय वेंटीलेटरवर? डॉक्टरांच्या कमतरतेने आपत्कालीन सेवेवर प्रश्नचिन्ह

ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आरोग्य केंद्र असलेल्या लांजा ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांची उपलब्धता आणि आपत्कालीन आरोग्य सेवांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रुग्णालयाला भेट दिल्यानंतर काही बाबी निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला असून, विशेषतः डॉक्टरांची मर्यादित उपलब्धता आणि कामकाजाच्या वेळेच्या पालनाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आली आहे.
लांजा ग्रामीण रुग्णालय हे परिसरातील नागरिकांसाठी प्राथमिक तसेच आपत्कालीन उपचाराचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मात्र, रुग्णालयात डॉक्टरांची संख्या आणि त्यांची उपलब्धता मर्यादित असल्याचे दिसून आले आहे. विशेषतः डॉक्टर उपलब्ध नसलेल्या वेळेत गंभीर रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाल्यास त्याला तातडीची वैद्यकीय सेवा कोण देणार, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
अपघात, हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक, गंभीर दुखापत, सर्पदंश, विषबाधा किंवा प्रसूतीतील गुंतागुंत अशा परिस्थितीत उपचारासाठी प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असते. अशा वेळी ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्यास रुग्णाला पुढील रुग्णालयात हलविण्यापूर्वी आवश्यक प्राथमिक उपचार मिळण्यात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे 24 तास आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्था सक्षम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
रुग्णालयात दर्शविण्यात आलेल्या कामकाजाच्या वेळेचे काटेकोर पालन व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नागरिकांना कोणत्या वेळेत कोणती आरोग्य सेवा उपलब्ध आहे, डॉक्टर कोणत्या शिफ्टमध्ये कार्यरत आहेत आणि आपत्कालीन सेवा 24 तास सुरू आहेत का, याची स्पष्ट माहिती दर्शनी भागात उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
रात्रीच्या वेळी गंभीर रुग्ण रुग्णालयात पोहोचल्यास डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा तत्काळ उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. डॉक्टर किंवा अन्य महत्त्वाचे कर्मचारी अनुपलब्ध असल्यास पर्यायी वैद्यकीय अधिकारी आणि बॅकअप व्यवस्था निश्चित करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला उपचारासाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
गंभीर रुग्णाला उच्चस्तरीय उपचारांची गरज असल्यास त्याला वेळ न दवडता पुढील रुग्णालयात हलविणे आवश्यक असते. त्यासाठी २४ तास कार्यरत रुग्णवाहिका, रेफरल यंत्रणा आणि आवश्यक समन्वय उपलब्ध आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दैनंदिन डॉक्टर ड्युटी रोस्टरही नागरिकांना स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
लांजा ग्रामीण रुग्णालयात मनुष्यबळाची कमतरता असल्यास आवश्यक डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची पदे तातडीने भरावीत किंवा पर्यायी नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाची प्रत्यक्ष पाहणी करून डॉक्टरांची उपलब्धता, आपत्कालीन सेवा, रुग्णवाहिका आणि कर्मचारी व्यवस्था यांचा आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणी प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.