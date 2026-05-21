मुरूड जंजिरा किल्ला पाहण्याची शेवटची संधी; रायगड किल्ला पहायला जात असाल तरी

Raigad Tour : उन्हाळी सुट्टीचा हंगाम संपत आला आहे. कोकणातील पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. रायगड किल्ला, मुरूड जंजिरा किल्ला पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक येत आहेत. अशातच मुरूड जंजिरा किल्ला पाहण्यासाठी जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी महत्वाची सूचना आहे. लवकरच बंद होणार आहे. सध्या शेवटच्या टप्प्यात पर्यटकांची संख्या वाढली आहे.
उन्हाळी पर्यटन हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात पर्यटकांनी मुरूड जंजिरा किल्ला पाहण्यासाठी गर्दी केली आहे. शिडाच्या होड्यांमधून जलप्रवास करत पर्यटक जंजिरा किल्ला पाहण्याचा आनंद घेत आहेत. किल्ल्यावर पोहोचण्यासाठी पर्यटकांनी राजपुरी जेट्टीवर पर्यटकांची गर्दी होत आहे. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. पावसाळ्याच्या हंगामासाठी 26 मे पासून हा किल्ला पर्यटकांसाठी बंद करण्याचा निर्णय मेरी टाइम बोर्डाने घेतलाय. त्यामुळे या आठवड्यात इथं येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढली आहे.
किल्ले रायगडावर येणारे शिवभक्त आणि पर्यटकांसाठी महत्वाची बातमी. किल्ले रायगडावर जाणारा पायरी मार्ग 30 आणि 31 मे असा दोन दिवस ये जा करण्यासाठी बंद राहणार आहे. तशी अधिसूचना जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जारी केली आहे. रायगडावर 6 जून आणि 26 जून असे दोन दिवस शिवराज्याभिषेक दिन साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने हजारो शिवभक्त पायरी मार्गाने रायगडावर येत असतात. उंच कड्यावरील दगड कोसळून अपघात होण्याची शक्यता असते. हे लक्षात घेऊन कड्यावरील सैल झालेले दगड काढण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पायरी मार्गावरील वाटचाल दोन दिवसांसाठी बंद राहणार आहे.
मालवण तारकर्ली येथे पर्यटनासाठी आलेले पुण्यातील दोन पर्यटक तारकर्ली समुद्रात बुडाले. यातील एका पर्यटकाला वाचविण्यात यश आले आहे तर एक जण पाण्यात बुडून बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी जीवाची बाजी लावत दुसऱ्या पर्यटकाला सुखरूप बाहेर काढले. समर्थ गणेश कर्पे (आंबेगाव, पुणे) असे पाण्यात बुडून बेपत्ता झालेल्या तरुणाचे नाव असून, ऋषभ रविकिरण कदम असे वाचवण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. ऋषभवर सध्या मालवण ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाकडून बेपत्ता पर्यटकाचा समुद्रात शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.