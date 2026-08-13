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राज्यात 5 वर्षांत तब्बल 36 हजार कंपन्यांना टाळे; मंत्री उदय सामंत म्हणाले, 'केंद्र सरकारला चुकीचे...'

राज्यात गेल्या 5 वर्षांत तब्बल 36 हजार कंपन्या बंद पडल्या आहेत. तशी आकडेवारी समोर आली आहे. यावर मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 13, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:31 AM IST
राज्यात 5 वर्षांत तब्बल 36 हजार कंपन्यांना टाळे; मंत्री उदय सामंत म्हणाले, 'केंद्र सरकारला चुकीचे...'
Image Credit: last five financial years 36211 private companies have shut down udya samant gives reaction

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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