/महाराष्ट्रासह भारतातील चिंताजनक मान्सून स्थितीबाबत शेवटची आशा, 24 राज्यांना IMD चा अलर्ट

10 सप्टेंबर 2026 : महाराष्ट्रासह भारतातील मान्सून स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. नैऋत्य मान्सूनची मोसमी माघार सुरू होण्यापूर्वी भारतात मान्सून पुन्हा सक्रिय होऊ शकतो. 12 ते 21 सप्टेंबर दरम्यान मध्य, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम भारतात पावसाचे पुनरागमन अपेक्षित आहे. दरम्यान 10 सप्टेंबरसाठी भारतातील 24 राज्यांना IMD ने अलर्ट जारी केला आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) मान्सूनच्या स्थितीबाबत दिलासादायक अलर्ट दिला आहे. पश्चिम-मध्य आणि वायव्य बंगालच्या उपसागरावर आणि लगतच्या उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशाच्या किनारपट्टीवर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या मते, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि लगतच्या बिहारवर खालच्या ट्रोपोस्फियरमध्ये चक्रीय वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. खालच्या ट्रोपोस्फियरमध्ये दक्षिण गुजरातपासून पूर्व उत्तर प्रदेश आणि लगतच्या बिहारपर्यंत एक द्रोणी पसरलेली आहे. खालच्या ट्रोपोस्फियरमध्ये दक्षिण तेलंगणापासून मन्नारच्या उपसागरापर्यंत एक द्रोणी पसरलेली आहे. पश्चिम-मध्य आणि वायव्य बंगालच्या उपसागरावर, तसेच उत्तर आंध्र प्रदेश आणि दक्षिण ओडिशाच्या लगतच्या किनारपट्टीवर कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आसाम, नागालँड, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांसह 24 राज्यांना भारतीय हवामान विभागाने अलर्ट दिला आहे.
गणरायाच्या आगमनसोबतच आता महाराष्ट्रात आनंदसरी बरसणार आहे. येत्या 13 ते 15 सप्टेंबरदरम्यान महाराष्ट्राच्या काही भागांत चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रात चांगला पाऊस होऊ शकतो, असा अंदाजा ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञांनी दिलाय. 14 सप्टेंबरपासून पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात राज्यभरात पावसाची सक्रियता वाढण्याची शक्यता आहे.
हवामान मॉडेल्सनुसार, आगामी पावसामुळे क्षीण होत असलेल्या मान्सूनच्या प्रवाहात तात्पुरते पुनरुज्जीवन होऊ शकते, ज्यामुळे सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात देशाच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधरा पाऊस पडू शकतो. भारताच्या INSAT-3DS उपग्रहाने घेतलेल्या ताज्या छायाचित्रांनुसार, भारतीय उपखंडाच्या मोठ्या भागातील, विशेषतः वायव्य भारतातील ढगाळपणात लक्षणीय घट दिसून येत आहे, तर पूर्व आणि दक्षिण भागांमध्ये संवहनी ढगांचे समूह सक्रिय होताना दिसत आहे.
अधिकृतपणे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या नैऋत्य मान्सून हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. अशातच हवामान विभगाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार अपेक्षित पावसाची ही वाढ लक्षणीय ठरू शकते.
पर्जन्यमान कमी झाल्याने भारताच्या अनेक भागांमध्ये दुष्काळाचे सावट आहे. यामुळे हवामानातील बदल शेवटच्या टप्प्यात आलेल्या मान्सूनचे एकूण चित्र लक्षणीयरीत्या बदलण्यासाठी महत्वाचे ठरु शकते. दीर्घकाळचा कोरडा काळ आणि पर्जन्यमानातील तीव्र प्रादेशिक तफावतीमुळे झालेल्या असमान मान्सूनमुळे, भारतातील मोसमी पावसाची तूट सध्या सरासरीपेक्षा सुमारे 14 टक्क्यांनी कमी आहे. भारतीय हवामान विभागानेही मान्सून हंगामासाठी सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची माघार साधारणपणे वायव्य भारतातून सुरू होते आणि त्यानंतर ती हळूहळू देशभरातून दक्षिणेकडे आणि पूर्वेकडे पुढे सरकते. त्यामुळे, आगामी पावसाचा जोर हा या हंगामातील शेवटच्या व्यापक मान्सूनच्या सरींपैकी एक ठरू शकतो. शेतकऱ्यांसाठी सप्टेंबरमधील पर्जन्यमान महत्त्वाचे ठरते, विशेषतः अनियमित मान्सूनच्या हंगामानंतर. सप्टेंबरमधील कमी पावसामुळे पावसावर अवलंबून असलेल्या प्रदेशांतील कृषी उत्पादनावर आणखी परिणाम होऊ शकतो.