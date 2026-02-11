दिल्ली दौऱ्यावर असतानाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा मोठा निर्णय! एप्रिल महिन्यापर्यंत...

Sunetra Pawar Big Decision: (नवी दिल्ली | उर्वशी खोना) राज्याच्या नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी सायंकाळीच दिल्लीत दाखल झालेल्या सुनेत्रा पवार आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना भेटणार आहेत. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पहिल्यांदाच सुनेत्रा पवार भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेत आहेत. एकीकडे हा दौरा असतानाच दुसरीकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील वरिष्ठांच्या सल्ल्यानुसार सुनेत्रा पवारांनी एक मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर 30 तारखेला सुनेत्रा पवारांनी राज्याच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ही शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्या राज्यसभेच्या खासदारकीचं काय झालं असा सवाल विचारला जात होता. अखेर या प्रश्नाचं उत्तर आता दहा दिवसांनी समोर आलं आहे.
सुनेत्रा पवार राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा देणार नाहीत असं ठरलं आहे. सुनेत्रा पवार सध्या तांत्रिकदृष्ट्या राज्यातील विधिमंडळ सदस्य झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडे सहा महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. एप्रिलमध्ये रिक्त होणाऱ्या राज्यसभेतील जागांचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो. एनडीएमधील वरिष्ठांच्या सल्ल्यानुसार सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्यत्वाच्या राजीनाम्याबाबत ‘वेट अँड वॉच’ भूमिकेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच पुढील दोन महिने तरी त्या राज्यसभेच्या सदस्य राहणार हे निश्चित मानलं जात आहे. एप्रिलनंतर यासंदर्भात पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
एकाच वेळी कोणत्याही नेत्याला केंद्र आणि राज्यात दोन पदांवर राहता येत नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठराविक कालावधीमध्ये सुनेत्रा पवारांना आपल्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावाच लागणार आहे. फक्त योग्य वेळ कोणती हे निश्चित होणं आणि त्यांना विधीमंडळाचे सदस्यत्व मिळणं या गोष्टींची प्रतिक्षा आहे.
सुनेत्रा पवारांनी 30 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सायंकाळी सुनेत्रा पवार दिल्लीला रवाना झाल्या. त्यांच्यासोबत त्यांची दोन्ही मुलं पार्थ आणि जय पवार, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल तसेच सुनील तटकरेंसारखे सहकारी आहेत. सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्या लगेच बारामतीला रवाना झाल्या होत्या. अजित पवारांच्या दहाव्याच्या आणि तेराव्याच्या विधी पार पडल्यानंतरच त्या पदभार स्वीकारण्यासाठी मुंबईत परतल्या. पतीच्या निधानानंतरच्या सर्व विधी उरकल्यानंतरच पदभार स्वीकारणार असल्याची त्यांची भूमिका होती अशा बातम्याही समोर आल्या.
मंगळवारी, 10 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावर अजित पवारांना जे दालन दिलं गेलं होत त्याच दालनामध्ये आपला उपमुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारला. यावेळेस त्या भावूक झाल्याचं दिसून आलं. पार्थ पवारांनाही अश्रू अनावर झाल्याचं पाहायला मिळालं. सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सोशल मीडियावरील त्याच्या प्रोफाइलमध्ये माजी खासदार असा उल्लेख होता. मात्र अद्यापही त्यांनी औपचारिकरित्या खासदारकीचा राजीनामा दिलेला नसल्याचं समोर आलं आहे. सध्या त्या पुढील राजकीय घडामोडींनुसार वाट पाहून निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत असून यामध्ये त्यांना त्यांचे अनुभवी सहकारीही निर्णय घेण्यासाठी मदत करत आहेत.