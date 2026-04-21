English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ayan Ahmed Obscene Videos Case Latest Updates: अमरावतीमधील परतवाडामध्ये 180 तरुणींचे लैंगिक शोषण करुन 350 हून अधिक अश्लील व्हिडीओ बनवल्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या अयानबद्दल अनेक धक्कादायक खुलासे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 21, 2026, 10:17 AM IST
अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरण: आयनबद्दल 5 धक्कादायक खुलासे! आईचं मंगळसूत्र विकून..; मोबाईल डाटा..
समोर आली हादरवून टाकणारी माहिती (फोटो व्हायरल व्हिडीओवरुन साभार)

Ayan Ahmed Obscene Videos Case Latest Updates: अमरावतीच्या परतवाडामध्ये तरुणींचे लैंगिक शोषण आणि अश्लील व्हिडिओ व्हायरल केल्या प्रकरणी नवी माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील  मुख्य आरोपी अयानचा भयान चेहरा आता समोर आला असून त्याने पैशांसाठी स्वतःच्या आईचे मंगळसूत्र विकल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महागडे छंद पूर्ण करण्यासाठी...

अयानच्या रिल्समध्ये कारमध्ये दिसत असलेले नोटांचे बंडल आईचं मंगळसूत्र चोरी करून विकलेल्या मिळालेल्या पैशाचे असल्याचं समोर आलं आहे. हॉटेलमध्ये जाणे, मुलींवर पैसे खर्च करणे आणि महागडे मोबाईल वापरण्याचा छंद आयानला होता. यातूनच तो कर्जबाजारी झाला आणि मग त्याने आईचं मंगळसूत्र ही चोरून विकलं. 

आरोपींच्या मोबाईलमधून डाटा मिळवण्यात यश

दरम्यान दुसरीकडे या प्रकरणामध्ये आरोपीकडून जप्त केलेल्या तीन मोबाईलचा डाटा रिकव्हर करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. दोन मोबाईलची फॉरेनची तपासणी अजूनही सुरूच, पोलिसांनी आतापर्यंत पाच मोबाईल जप्त केले आहेत. या मोबाईल डाटामधून अनेक धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आरोपींनी पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मोबाईलमधील अनेक आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि फोटो डिलीट केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांकडून आरोपींची आर्थिक व्यवहाराची तपासणीही होणार आहे.  

तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न

अमरावतीच्या परतवाडाजवळ असलेल्या वझर डॅमवर एका तरुणीने सोमवारी सायंकाळी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने एकच खळबळ उडाली. माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस आणि महसूल विभागाचे अधिकारी दाखल झाले. या तरुणीने आत्महत्येचा प्रयत्न का केला? पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. या तरुणीचा परतवाडामधील अयान प्रकरणाशी काही संबंध आहे का याचाही पोलीस तपास करणार आहेत. याच वझर डॅमवर अयान मुलींना भेटायला जायचा अशी माहिती तपासात समोर आली आहे. 

आज न्यायालयात करणार हजर...

परतवाडा लैंगिक शोषण आणि अश्लील व्हिडिओ व्हायरल केल्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अयान अहमद, हुजेर खान सह काही आरोपींची आज पोलीस कोठडी संपणार आहे. या सर्व आरोपींना सात दिवसांची सुनावण्यात आली होती ज्याची मुदत आज संपत आहे.  आरोपी अयान अहमदला पोलीस आज दुपारी अचलपूरच्या न्यायालयात हजर करणार आहेत. आरोपींच्या सखोल चौकशीसाठी आणखी पोलिस कोठडी वाढवून मागणार आहेत. आज परतवाडा -अचलपूरमध्ये कडक पोलीस बंदोबस्त असणार आहे. आठ दिवसात एकच पिडीत समोर आल्याने पोलिसांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. न्यायालयात आरोपींचेही वकील बाजू मांडणार आहेत. 

नागपुरमधील पीडितेने नोंदवली तक्रार

अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथील लैंगिक शोषण  प्रकरणातील नागपूर येथील पीडिता पोलिसांसमोर आल्याची माहिती सोमवारी रात्री उशीरा समोर आली. पीडितेकडून जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया रात्री उशीरापर्यंत सुरू होती. नागपूर येथील पीडिता पोलिसांसमोर आल्याने या प्रकरणामध्ये पोलिसांना न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यास अधिक मोठा आधार मिळणार आहे. घटनेतील एक पिडिता पोलीस ठाण्यात स्वत:हून तक्रार देण्यासाठी गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

एसआयटी स्थापन

परतवाडा येथील अल्पवयीन मुलांवरील कथित अत्याचार आणि ब्लॅकमेलिंग प्रकरणी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकामध्ये 10 पोलीस अधिकारी आणि 36 जवानांचा समावेश असून, त्याचे नेतृत्व सहायक पोलीस अधीक्षक आणि अचलपूरचे एसडीपीओ, आयपीएस शुभम कुमार (आयपीएस) करत आहेत. तपास अधिक तीव्र करण्यात आला असून, आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
latest updatesayan ahmedarrestAmravatiAbusing

इतर बातम्या

'हा' दिग्गज क्रिकेटपटू पडला होता 'ड्रीम गर्ल...

स्पोर्ट्स