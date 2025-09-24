English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आधी पावसाचा मारा, आता भूकंपाचा हादरा; लातूरमध्ये भीतीचं वातावरण!

Latur News : राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाचा मारा वाढलेला असतानाच त्यामुळं सर्वाधिक नुकसान झालेल्या भागांमध्ये लातूरचाही समावेश आहे. 

सायली पाटील | Updated: Sep 24, 2025, 09:02 AM IST
Latur Earthquake News : थैमान घालणाऱ्या पावसामुळं मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड नुकसान झालं असून, बळीराजाला भविष्य अंधकारमय दिसू लागलं आहे. लातूरला याचा सर्वाधिक फटका बसला असून पावसामुळं इथं आलेल्या पूरस्थितीनं साऱ्या राज्याचं लक्ष वेधलं आहे, स्थानिकांच्या डोळ्यंतील अश्रू थांबता थांबत नाहीयेत. त्यातच या लातूरला आणखी एका संकटाचा सामना करावा लागला तो म्हणजे भूकंपाचा. 

लातूरमध्ये भूकंपाचे धक्के... 

लातूर जिल्ह्यातील मुरुड अकोला परिसरात मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवल्याचं वृत्त आहे. या भूकंपाची तीव्रता 2.3 रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली गेली असून, यामुळं पावसाच्या संकटातून सावरण्याची वेळ हाताशी मिळत नाही तोच भूकंपाचे हादरे जाणवल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. 

सुदैवानं या भूकंपामुळे कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झालं नसल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्यामुळं प्रशासनानंही नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे.

दरम्यान लातूरमध्ये आलेल्या या भूकंपाचा केंद्रबिंदू लातूर शहराच्या पश्चिमेस असणाऱ्या मुरूड अकोला परिसरात होता. या भूकंपाची खोली भूपृष्ठापासून 5 किमीपर्यंत मोजण्यात आली, तर त्याची तीव्रता अतिशय सौम्य होती. मात्र संकटामागून संकटं येत असल्यानं नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली. 

हेसुद्धा वाचा : वाऱ्याची दिशा बदलली तर मोठा हाहाकार! राज्याला सतर्कतेचा इशारा, पुढील 24 तासांत कसं असेल पर्जन्यमान?

मुख्यमंत्री मराठवाडा दौऱ्यावर 

राज्यातील पूरस्थितीला मिळालेलं गंभीर वळण पाहता आणि पावसामुळे हाहाकार झाल्याचं पाहता मराठवाड्यात बुधवार 24 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री भेट देणार आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस लातूर जिल्ह्यात पाहणी करणार आहेत तर अजित पवार धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यात पाहणी करणार आहेत. एकनाथ शिंदेही धाराशिव जिल्ह्यात पाहणी करणार आहेत.

अतिवृष्टीमुळं मराठवाड्यात प्राथमिक 21 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती असून, गावांमध्ये, नागरिकांच्या घरांमध्येही पावसाचं पाणी शिरल्यानं हे नुकसान वाढलं आहे. पंकजा मुंडेही जालना आणि बीडमध्ये नुकसान पाहणी करणार असून राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आज जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. 

FAQ

लातूरमध्ये भूकंप कधी आणि कसा आला?
लातूर जिल्ह्यातील मुरुड अकोला परिसरात मंगळवार (23 सप्टेंबर 2025) रात्रीच्या सुमारास भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. भूकंपाची तीव्रता 2.3 रिश्टर स्केल इतकी होती, तर केंद्रबिंदू लातूर शहराच्या पश्चिमेस असलेल्या मुरुड अकोला परिसरात होता. 

भूकंपामुळे नुकसान किंवा जीवितहानी झाली का?
सुदैवाने, या भूकंपामुळे कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. पावसाच्या संकटातून सावरणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली असली तरी, प्रशासनाने नागरिकांना शांत राहण्याचे आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

मराठवाड्यात पावसामुळे किती नुकसान झाले?
अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात प्राथमिक अंदाजानुसार 21 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. लातूरसह बीड, धाराशिव (औरंगाबाद), जालना यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये शेतं पाण्याखाली गेली आहेत. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

