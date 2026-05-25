/लातूरच्या ‘ट्युशन एरिया’वर प्रशासनाचा मोठा निर्णय! क्लासेस, हॉस्टेल, खानावळींवर कारवाईची टांगती तलवार

वैभव बालकुंदे (प्रतिनिधी) लातूर : लातूरच्या ‘ट्युशन एरिया’बाबत प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला असून यामुळे क्लासेस, हॉस्टेल, खानावळींवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. एमआयडीसीतील उद्योगांसाठी मंजूर गाळ्यांमध्ये सुरू असलेले व्यावसायिक उपक्रम तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नीट पेपरफुटीनंतर चर्चेत आलेल्या लातूर ट्युशन एरियावर प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आलं असलं मात्र विद्यार्थ्यांकडून निर्णयाला विरोध केला जातोय. 'आम्ही राहायचं कुठे, अभ्यास करायचा कसा?’ असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाला विचारला आहे.
देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर आता लातूरमधील तथाकथित ‘ट्युशन एरिया’ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नीट परीक्षेतील गैरप्रकार उघड होत असतानाच आता प्रशासनानेही मोठी पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. लातूर जिल्हा उद्योग केंद्राने इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमधील उत्पादनासाठी मंजूर गाळ्यांमध्ये सुरू असलेले क्लासेस, हॉस्टेल, खानावळी, अभ्यासिका आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे क्लासेस, हॉस्टेल, खानावळी चालवणारे व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
लातूर हा राज्यभरात ‘शिक्षणाचा पॅटर्न’ म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे येथील खाजगी क्लासेस ही राज्यभर चर्चेत राहिले आहेत. शिक्षणासाठी राज्याच्या विविध भागांतून विद्यार्थी लातूरमध्ये दाखल होतात. मात्र, आता हाच चर्चेतील ‘ट्युशन एरिया’ प्रशासनाच्या कारवाईच्या कक्षेत आला आहे. उद्योगासाठी मंजूर गाळ्यांमध्ये सुरू असलेले क्लासेस, हॉस्टेल, खानावळी, अभ्यासिका आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात लातूरमधील एका तक्रारदाराने प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर आता प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाला क्लासेस चालक, हॉस्टेल व्यावसायिक, खानावळ चालक, छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांकडून विरोध होताना दिसत आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम शिक्षणासाठी लातूरमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. आधीच नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे मानसिक तणाव वाढला असताना आता प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांना डोकेदुखी ठरत आहे. काही विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेच्या तयारीत गुंतावं लागत आहे. अशा परिस्थितीत जर क्लासेस, हॉस्टेल आणि अभ्यासिकांवर कारवाई झाली, तर राहायचं कुठे, अभ्यास करायचा कसा आणि पुढील तयारी कशी करायची, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. तर जर ट्युशन एरिया लातूर शहराच्या बाहेर गेला तर मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केलाय.
एकीकडे औद्योगिक वापरासाठी मंजूर जागांचा मूळ उद्देश कायम ठेवण्यासाठी प्रशासन कारवाई करत आहे, तर दुसरीकडे या निर्णयाचा फटका विद्यार्थी, क्लासेस आणि छोट्या व्यावसायिकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासन या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करणार आणि यावर पुढे काय तोडगा निघणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.