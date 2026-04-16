टेबलावर दारुचा ग्लास अन् तोंडात सिगारेट.... लातूरमध्ये शिक्षणाचा बाजार, शिक्षकाने धाब्यावर बसून तपासले पेपर

  • महाराष्ट्र बातम्या
धाब्यावर बसून आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासणा-या शिक्षकाचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.  या व्हिडिओत हा शिक्षक चक्क धूम्रपान आणि मद्यपान करताना दिसतोय. त्याच धुंदीत विद्यार्थ्यांनी सोडवलेली उत्तरपत्रिका तपासतोय. 

पूजा पवार | Updated: Apr 16, 2026, 09:50 PM IST
वैभव बालकुंदे, (प्रतिनिधी) लातूर : लातूरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ करण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. हा खेळ दुस-या कुणी केला नसून शाळेच्या शिक्षकानंच केलाय. पेपर तपासत असतानाच संबंधित शिक्षक धूम्रपान आणि मद्यपान करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.

धाब्यावर बसून आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासणा-या शिक्षकाचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.  या व्हिडिओत हा शिक्षक चक्क धूम्रपान आणि मद्यपान करताना दिसतोय. त्याच धुंदीत विद्यार्थ्यांनी सोडवलेली उत्तरपत्रिका तपासतोय. लातूरच्या नामांकित इंग्रजी माध्यमातील शाळेच्या शिक्षकाच्या या कृत्यामुळे पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळलीय. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ सुरु आहे का असा सवाल पालकांनी विचारलाय. या प्रकरणात संबंधित शिक्षकाची हकालपट्टी करण्याची मागणी मनसेनं केलीय. अन्यथा मनसे स्टाईल धडा शिकवण्याचा इशाराही देण्यात आलाय.

या सगळ्या प्रकारामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील नियम आणि शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. धाब्यावर पेपर तपासण्याचा प्रकार शिक्षकांच्या जबाबदारीला धक्का देणारा असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलंय. शिक्षण विभागानंही या प्रकरणाची तातडीनं दखल घेतलीय.. तसंच मुख्याध्यापकांना खुलासा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्यात. 

विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी एका इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळेचा व्हिडिओ समोर आला होता.  ज्यामध्ये शाळेच्या बसमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना कोंबून नेलं जात असल्याचा प्रकार उघड झाला होता. मात्र त्या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचं समोर आलं नाही. आता सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओनंतर शिक्षण व्यवस्थेतील शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारी याबाबत सवाल उपस्थित होतोय. लाखो रुपये फी भरून, काबाडकष्ट करून मुलांना शिक्षणासाठी पाठवणाऱ्या पालकांच्या अपेक्षांवर अशा प्रकारांमुळे पाणी फिरत असल्याची भावना व्यक्त होतेय. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

