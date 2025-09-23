विचलित करणारा व्हिडीओ! पुरानं पिकं उध्वस्त; आक्रोश करत ओढ्यात उडी मारून शेतकऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न

Marathwada Latur Floods : Marathwada Latur Floods : हवामान विभागानं पुढील 48 तासांसाठी राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा देत सतर्क केलं आहे. मागील 48 तासांपासून हेच चित्र राज्यात कायम असून याचा फटका मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रालासुद्धा बसताना दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतपिकांचं नुकसान झाल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. तर, निसर्गाचा हा मारा पाहता लातूरमध्ये एका शेतकऱ्यानं आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केल्याची विचलनत करणारी घटना घडल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.
लातूर जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, ऊस, मका, उडीद या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून जिल्ह्यातील सर्व नद्यांना पूर आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले असून शेतकरी आक्रोश व्यक्त करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर गुंजरगा येथील एका शेतकऱ्याने सोयाबीन आणि ऊसाचे पिक पूर्णपणे नष्ट झाल्यामुळे नैराश्येतून ओढ्याच्या पाण्यात उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, गावकऱ्यांच्या तत्परतेमुळे आणि सतर्कतेमुळे त्या शेतकऱ्याचा जीव वाचला.
लातूर जिल्ह्यात गेल्या तिन तासांपासून मुसळधार पावसाची धुवाधार बॅटिंग सुरू आहे. तीन दिवसांपासून हलक्या सरा पडत होत्या, पण आज दुपारनंतर पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. जिल्ह्यातील अनेक भाग जलमय झाले आहेत. लातूर शहरासह औसा, किल्लारी, लामजना, निलंगा, चाकूर तालुक्यातील अनेक गावे मुसळधार पावसाने धुवून निघाली आहे. कमी वेळात झालेल्या तुफानी पावसामुळे सखल भागात पाणी साचलं आहे. रस्ते पाण्याखाली गेले असून वाहतुकीला मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. तर वाऱ्यासह कोसळलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. तिथं तुळजापूरकडून औसा मार्गे लातूरकडे येणाऱ्या मार्गावर पुलावरून पाणी वाहत असल्याने सदर एका मार्गिकेवरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी जीवितहानीच्याही घटना समोर आल्या आहेत. प्रशासनाकडून या परिस्थितीमध्ये नागरिकांसाठी बचावकार्य आणि स्थलांतराची कामं युद्धपातळीवर सुरू असून पुरग्रस्तांनी घाबरून न जाता प्रशासनाशी संपर्क ठेवावा असं आवाहन करत सर्वतोपरी मदत आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं काम सुरू आहे.
लातूरमध्ये पूरस्थिती का निर्माण झाली?
गेल्या 8 दिवसांपासून मुसळधार पाऊस आणि धरणातून पाणी सोडल्याने नद्या दऊन गेल्या. सखल भाग आणि रस्ते पाण्याखाली गेले.
शेतकऱ्यांचे नुकसान किती आहे?
सोयाबीन, ऊस, मका, उडीद पिकांचे प्रचंड नुकसान; लातूरमध्ये 480 कोटींचे नुकसान. शेतकरी थेट मदतीची मागणी करत आहेत
पुढील काही दिवसांसाठीचा हवामान अंदाज काय?
पुढील ४८ तास अतिवृष्टीची शक्यता; IMD ने यलो अलर्ट जारी केला. धरण आणि नद्यांवर सतर्कता बाळगावी असा इशारा देण्यात आला आहे.