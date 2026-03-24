लातूरमध्ये बाईक चोरीचा हायटेक पॅटर्न, AI चं शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाने उभारलं बाईक चोरीचं रॅकेट

वैभव बालकुंदे, झी मीडिया, लातूर: लातूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लातूरमध्ये AI चं शिक्षण घेणाऱ्या एका उच्च शिक्षित तरूणाने दुचाकी चोरीचं हायटेक रॅकेट उभारलंय. त्याने आपल्या बुद्धीमतेचा वापर दुचाकी चोरी साठी केला. मात्र चोर कितीही बुद्धीमान असला तरी तो एक दिवस सापडतोच. या उच्चशिक्षित चोराच्या रॅकेटचा लातूर पोलिसांनी पर्दाफाश करत आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. काय आहे संपूर्ण प्रकार जाणून घेऊया.
चाकूर तालुक्यातील एआय (AI) चं शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाने शिक्षणाचा वापर करून चक्क बाईक आणि चोरीचं रॅकेट उभं केलं. या मुलाचे नाव महादेव गरड असे आहे. तो फक्त लातूरच नाही तर पुण्यातही बाईकची चोरी करायचा. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून तो लहान-मोठ्या कोणत्याही कंपनीची बाईक नाहीतर, फक्त उच्च दर्जाच्या बाईकच चोरी करायचा. यासगळ्या प्रकारावरून तंत्रज्ञान पुढील काळात किती धोकादायक ठरू शकते आणि त्याचा वापर करून आणखी किती गुन्हे केले जाऊ शकतात याची कल्पनाही करता येत नाही.
दरम्यान, महादेवचा चोरीचा पॅटर्नही काही वेगळा आणि हायटेक होत. विशेष म्हणजे तो फक्त होंडा युनिकॉर्न याच बाईकची चोरी करत होता. पुणे असो किंवा लातूर जिथे युनिकॉर्न बाईक दिसायची, तिथे त्याचा चोरीचा प्लॅन ठरलेला असायचा. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत तो काही मिनिटांत गाडीचं लॉक तोडायचा आणि गाडी गायब करायचा. आता पोलिसांनी सापळा रचून अखेर महादेव गरडला अटक केलीय. सध्या हा आरोपी पोलीस कोठडीत आहे.
इतकंच नाही तर महादेव गरड हा स्मार्ट चोरटा बनावट आरसी बुक तयार करून या बाईकची विक्रीही करत होता. तर तो मार्केटप्लेस आणि ओएलएक्स सारख्या प्लॅटफॉर्मवर ही बाईकची विक्री करत होता. लातूर सह पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये त्याने मोठ्या प्रमाणावर गाड्या चोरल्याचा पोलिसांना संशय आहे. या घटनेबाबतचा पुढील तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.
शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर जर चुकीच्या दिशेने झाला तर ते समाजासाठी धोकादायक ठरू शकते. हा सर्व प्रकार लक्षात घेता पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केले आहे. विशेषतः जुन्या दुचाकीधारकांना तात्काळ गाड्यांचे स्विच बदलण्याचा सल्ला दिलाय. तुमच्या वाहनांची सुरक्षितता वाढवणं ही आता काळाची गरज ठरली आहे, कारण आता चोरही “स्मार्ट” झाले आहेत.