English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लातूरमध्ये बाईक चोरीचा हायटेक पॅटर्न, AI चं शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाने उभारलं बाईक चोरीचं रॅकेट

लातूर मध्ये एआयचं शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाने चक्क बाईक चोरीचं रॅकेटच उभारलं. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याने कितीतकी बाईकची चोरी केली. मात्र, चोर कितीही स्मार्ट असला तरी तो पोलिसांच्या तोवडीतून सुटू शकत नाही.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 24, 2026, 07:42 PM IST
वैभव बालकुंदे, झी मीडिया, लातूर: लातूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लातूरमध्ये AI चं शिक्षण घेणाऱ्या एका उच्च शिक्षित तरूणाने दुचाकी चोरीचं हायटेक रॅकेट उभारलंय. त्याने आपल्या बुद्धीमतेचा वापर दुचाकी चोरी साठी केला. मात्र चोर कितीही बुद्धीमान असला तरी तो एक दिवस सापडतोच. या उच्चशिक्षित चोराच्या रॅकेटचा लातूर पोलिसांनी पर्दाफाश करत आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. काय आहे संपूर्ण प्रकार जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

AI चं शिक्षण घेऊन उभारलं बाईक चोरीचं हायटेक रॅकेट 

चाकूर तालुक्यातील एआय (AI) चं शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाने शिक्षणाचा वापर करून चक्क बाईक आणि चोरीचं रॅकेट उभं केलं.  या मुलाचे नाव महादेव गरड असे आहे. तो फक्त लातूरच नाही तर पुण्यातही बाईकची चोरी करायचा. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून तो लहान-मोठ्या कोणत्याही कंपनीची बाईक नाहीतर, फक्त उच्च दर्जाच्या बाईकच चोरी करायचा. यासगळ्या प्रकारावरून तंत्रज्ञान पुढील काळात किती धोकादायक ठरू शकते आणि त्याचा वापर करून आणखी किती गुन्हे केले जाऊ शकतात याची कल्पनाही करता येत नाही. 

 

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अन् गाडी काहीच मिनिटांत अनलॉक 

दरम्यान, महादेवचा चोरीचा पॅटर्नही काही वेगळा आणि हायटेक होत. विशेष म्हणजे तो फक्त होंडा युनिकॉर्न याच बाईकची चोरी करत होता. पुणे असो किंवा लातूर जिथे युनिकॉर्न बाईक दिसायची, तिथे त्याचा चोरीचा प्लॅन ठरलेला असायचा. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत तो काही मिनिटांत गाडीचं लॉक तोडायचा आणि गाडी गायब करायचा. आता पोलिसांनी सापळा रचून अखेर महादेव गरडला अटक केलीय. सध्या हा आरोपी पोलीस कोठडीत आहे. 

चोरीच्या बाईकची ओएलएक्सवर विक्री 

इतकंच नाही तर महादेव गरड हा स्मार्ट चोरटा बनावट आरसी बुक तयार करून या बाईकची विक्रीही करत होता. तर तो मार्केटप्लेस आणि ओएलएक्स सारख्या प्लॅटफॉर्मवर ही बाईकची विक्री करत होता. लातूर सह पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये त्याने मोठ्या प्रमाणावर गाड्या चोरल्याचा पोलिसांना संशय आहे. या घटनेबाबतचा पुढील तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. 

 

चोरटेही आता झाले स्मार्ट 

शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर जर चुकीच्या दिशेने झाला तर ते समाजासाठी धोकादायक ठरू शकते. हा सर्व प्रकार लक्षात घेता पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केले आहे. विशेषतः जुन्या दुचाकीधारकांना तात्काळ गाड्यांचे स्विच बदलण्याचा सल्ला दिलाय. तुमच्या वाहनांची सुरक्षितता वाढवणं ही आता काळाची गरज ठरली आहे, कारण आता चोरही “स्मार्ट” झाले आहेत. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
crime newslaturBike Theft Using AImaharashtra

