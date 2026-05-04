नसरापूरनंतर लातूरमध्ये संतापजनक घटना! जन्मदात्या बापाकडूनच लेकीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार, मुलगी गर्भवती

Latur Crime News : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर गावात साडेतीन वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आली. याघटनेमुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यात लातूरमध्ये वडील आणि लेकीच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील जळकोट तालुक्यात जन्मदात्या बापानेच त्याच्या गतीमंद मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केला आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्राला हादरून सोडलं आहे.
गतीमंद मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार झाल्याचा संशय तिच्या आईला आला. पीडित मुलगी गर्भवती असल्याचा संशय आईला आला आणि तिची आरोग्य तपासणी केल्यास ती 19 आठवडे 2 दिवसांची गर्भवती असल्याचं समोर आलं. यानंतर ही घटना समोर आली आहे. मुलीच्या आईने जळकोटमधील पोलिसांकडे 17 एप्रिल तक्रार दाखल केली. त्यावेळी अज्ञात व्यक्तीतून मुलीवर जबरदस्ती लैंगिक अत्याचार झाला अशी तक्रार नोंदवण्यात आली. पण सत्य काही वेगळंच होतं.