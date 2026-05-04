English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • नसरापूरनंतर लातूरमध्ये संतापजनक घटना! जन्मदात्या बापाकडूनच लेकीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार, मुलगी गर्भवती

नसरापूरनंतर लातूरमध्ये संतापजनक घटना! जन्मदात्या बापाकडूनच लेकीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार, मुलगी गर्भवती

Latur Crime News : वडील आणि लेकीच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील लातूरमधील या धक्कादायक घटनेमुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: May 4, 2026, 09:08 AM IST
नसरापूरनंतर लातूरमध्ये संतापजनक घटना! जन्मदात्या बापाकडूनच लेकीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार, मुलगी गर्भवती
लातूरमधील जळकोटमध्ये नेमकं काय घडलं?

Latur Crime News : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर गावात साडेतीन वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आली. याघटनेमुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यात लातूरमध्ये वडील आणि लेकीच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील जळकोट तालुक्यात जन्मदात्या बापानेच त्याच्या गतीमंद मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केला आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्राला हादरून सोडलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

लातूरमधील जळकोटमध्ये नेमकं काय घडलं?

गतीमंद मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार झाल्याचा संशय तिच्या आईला आला. पीडित मुलगी गर्भवती असल्याचा संशय आईला आला आणि तिची आरोग्य तपासणी केल्यास ती 19 आठवडे 2 दिवसांची गर्भवती असल्याचं समोर आलं. यानंतर ही घटना समोर आली आहे. मुलीच्या आईने जळकोटमधील पोलिसांकडे 17 एप्रिल तक्रार दाखल केली. त्यावेळी अज्ञात व्यक्तीतून मुलीवर जबरदस्ती लैंगिक अत्याचार झाला अशी तक्रार नोंदवण्यात आली. पण सत्य काही वेगळंच होतं. 

 

हेसुद्धा वाचा - Pune Crime : 'लेकीला न्याय मिळेपर्यंत...', भोर नसरापूर चिमुकलीच्या हत्येनंतर वडिलांचा मोठा निर्णय, 'राजकीय नेत्यांनी...'

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
laturcrime newsjalkotGirl Assault by Fatherलातूर

इतर बातम्या

'उद्या शेवटचा दिवस...' दारावर कफन आणि धमकीचं पत्र...

भारत