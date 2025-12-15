महाराष्ट्रात आणखी एक महामार्ग बांधणार; 11 तासांचा प्रवास 5 तासांवर येणार, 5 जिल्हे जोडणार

Kalyan To latur Highway: महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात नवीन प्रकल्पाची कामे हाती घेण्यात आली आहे. त्यातीलच एक काम म्हणजे रस्ते बांधणीचे काम. राज्यात विविध जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात महामार्गाचे जाळे उभारण्यात येत आहेत. अशातच देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी फडणवीसांनी लातूर-कल्याण महामार्गाबाबत माहिती दिली आहे.
लातूर ते कल्याण हे अंतर 11 तासांचे आहे. मात्र या नवीन महामार्गामुळं प्रवास थेट 4.30 ते 5 तासांवर येणार आहे. तसंच, या महामार्गामुळं अनेक शहरं जवळ येणार आहेत. कल्याणच्या पुढेही या महामार्गाला कनेक्टिव्हीटी देण्यात आली असून त्यामुळं अटल सेतूमार्गे थेट मुंबईत पोहोचणे शक्य होणार आहे. हा महामार्ग मराठवाड्यासाठी गेमचेंजर असणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजे एमएसआरडीसीने हा द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित केला असून 442 किमी लांबीचा हा महामार्ग आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामार्गाला मंजुरी दिल्यानंतर या महामार्गाच्या कामाला गती येणार आहे. या महामार्गामुळं मुंबईहून लातूरला पोहोचणे सोप्पे होणार असून दळणवळणाबरोबरच आर्थिक व्यवस्थेलाही बळकटी येईल.
लातूर ते कल्याण महामार्गासाठी 36 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. तसंच. या महामार्गामुळं ठाणे, पुणे, बीड, अहिल्यानगर व लातूर हे जोडले जाणार आहेत. हा महामार्ग कल्याणनंतर माळशेज घाटमार्गे बदलापूर वडोदरा एक्स्प्रेसवे वरील बोगद्यातून 15 मिनिटांत अटल सेतूवर पोहोचतो. त्यामुळं अगदी 20 मिनिटांत मुंबई गाठता येईल. तसंच, पुढे वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई विमानतळदेखील गाठता येणार आहे. तसंच, लातूरवरुन पुढे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेजवळ हा माहामार्ग संपणार आहे. म्हणजेच या महामार्गामुळं कर्नाटकात जाणंदेखील सोप्पे होणार आहे. तसंच, विरार-अलिबाग कॉरिडोरलादेखील जोडला जाणार आहे.
