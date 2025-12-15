English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रात आणखी एक महामार्ग बांधणार; 11 तासांचा प्रवास 5 तासांवर येणार, 5 जिल्हे जोडणार

Kalyan To latur Highway: कल्याण ते लातूर महामार्गाबाबत एक नवीन अपडेट समोर येत आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 15, 2025, 01:08 PM IST
महाराष्ट्रात आणखी एक महामार्ग बांधणार; 11 तासांचा प्रवास 5 तासांवर येणार, 5 जिल्हे जोडणार
Latur-Kalyan Expressway will connect 5 districts Mumbai travel to take only five hours

Kalyan To latur Highway: महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात नवीन प्रकल्पाची कामे हाती घेण्यात आली आहे. त्यातीलच एक काम म्हणजे रस्ते बांधणीचे काम. राज्यात विविध जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात महामार्गाचे जाळे उभारण्यात येत आहेत. अशातच देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी फडणवीसांनी लातूर-कल्याण महामार्गाबाबत माहिती दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

लातूर ते कल्याण हे अंतर 11 तासांचे आहे. मात्र या नवीन महामार्गामुळं प्रवास थेट 4.30 ते 5 तासांवर येणार आहे. तसंच, या महामार्गामुळं अनेक शहरं जवळ येणार आहेत. कल्याणच्या पुढेही या महामार्गाला कनेक्टिव्हीटी देण्यात आली असून त्यामुळं अटल सेतूमार्गे थेट मुंबईत पोहोचणे शक्य होणार आहे. हा महामार्ग मराठवाड्यासाठी गेमचेंजर असणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजे एमएसआरडीसीने हा द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित केला असून 442 किमी लांबीचा हा महामार्ग आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामार्गाला मंजुरी दिल्यानंतर या महामार्गाच्या कामाला गती येणार आहे. या महामार्गामुळं मुंबईहून लातूरला पोहोचणे सोप्पे होणार असून दळणवळणाबरोबरच आर्थिक व्यवस्थेलाही बळकटी येईल. 

लातूर ते कल्याण महामार्गासाठी 36 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. तसंच. या महामार्गामुळं ठाणे, पुणे, बीड, अहिल्यानगर व लातूर हे जोडले जाणार आहेत. हा महामार्ग कल्याणनंतर माळशेज घाटमार्गे बदलापूर वडोदरा एक्स्प्रेसवे वरील बोगद्यातून 15 मिनिटांत अटल सेतूवर पोहोचतो. त्यामुळं अगदी 20 मिनिटांत मुंबई गाठता येईल. तसंच, पुढे वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई विमानतळदेखील गाठता येणार आहे. तसंच, लातूरवरुन पुढे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेजवळ हा माहामार्ग संपणार आहे. म्हणजेच या महामार्गामुळं कर्नाटकात जाणंदेखील सोप्पे होणार आहे. तसंच, विरार-अलिबाग कॉरिडोरलादेखील जोडला जाणार आहे. 

FAQ

प्रश्न १: लातूर-कल्याण महामार्गाची घोषणा कोणी केली?

उत्तर: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या लातूर-कल्याण महामार्गाबाबत माहिती दिली आणि या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.

प्रश्न २: हा महामार्ग कोणत्या संस्थेने प्रस्तावित केला आहे?

उत्तर: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजेच एमएसआरडीसी (MSRDC) ने हा द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित केला आहे.

प्रश्न ३: या द्रुतगती महामार्गाची लांबी आणि अंदाजित खर्च किती आहे?

उत्तर: लांबी: ४४२ किमी.
अंदाजित खर्च: ३६ हजार कोटी रुपये.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
laturexpresswayDevelopmentCM Devendra Fadnavisproject

इतर बातम्या

मराठमोळ्या अंकिता लोखंडेचं छत्तीसगड कनेक्शन; जीएसटी विभागाच...

मनोरंजन