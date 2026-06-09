/Latur : आधी पारायण, मग देणग्यांसह पलायन, श्रद्धेने दिलेल्या देणग्या गेल्या कुठे? लातूरमधील धक्कादायक घटना

Latur News : लातूरमध्ये श्रद्धेचा बाजार मांडत कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचा आरोप होतोय. खंडापूरात आयोजित एका धार्मिक सोहळ्यासाठी मोठी देणगी भाविकांकडून गोळा करण्यात आली होती. पण सोहळा झाल्यावर उरलेल्या रकमेचा कुठलाही हिशोब न देताच मुख्य आयोजकांनीच पोबारा केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात वारकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर आता फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
आधी पारायण, मग देणग्यांसह पलायन
श्रद्धेने दिलेल्या देणग्या गेल्या कुठे?
देवाच्या नावानेच कोट्यवधी हडप
लातूर जिल्ह्यातल्या खंडापूरमध्ये पारायण सोहळ्यासाठी भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणात देणग्या गोळ्या करण्यात आल्या होत्या. मेळाव्याचा खर्च वगळून उरलेल्या निधीतून मंदिर उभारण्याचा विचार होता. पण उत्सव संपल्यावर मात्र उरलेल्या पैशांचं काय झालं याचा हिशोबच समोर आला नाही. उलट मुख्य संयोजकच संपर्काबाहेर गेल्याने संशय अधीक बळावला. यामुळे खळबळ उडालीये. सोहळ्याच्या नावाखाली ५ कोटी ९८ लाखांच्या देणग्या गोळा केल्या गेल्या.. यापैकी सुमारे २ कोटी ३३ लाख उत्सवासाठी खर्च झाले. पण उर्वरित ३ कोटी ६५ लाखांच्या रकमेचा मात्र हिशोबच नसल्याचा आरोप आहे. सोहळ्याच्या मुख्य संयोजकाविरोधात भ्रष्टाचार विरोधी वारकरी कृती समितीने आंदोलन आणि उपोषण सुद्धा केलं. यानंतर पोलिसात तक्रार दाखळ करण्यात आलीये.
यात धार्मिक सोहळ्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचा अपहार झाल्याने पोलिसांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्य आयोजक किशोर जाधवसह इतरांवर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केलाय. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत लातूर एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात मुख्य आयोजक किशोर धोंडीराम जाधव उर्फ शिवणीकर यांच्यासह इतर संबंधित संयोजकांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदारांनी देणग्यांच्या मूळ पावत्या तसेच इतर महत्त्वाची कागदपत्रे पोलिसांकडे सादर केली आहेत. आता या निधीचे व्यवहार, जमा-खर्चाचा तपशील आणि कथित अपहाराची रक्कम याबाबत पोलीस सखोल तपास करत आहेत.
रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून रोजची संकटं, आव्हानं दुःख यापासून मुक्ती म्हणून आपण इश्वराची आराधना करतो. श्रद्धेने धार्मिक सोहळे सुद्धा करतो. स्वतः खर्च करताना काटकसर करत असलो तरी देवा धर्मासाठी भक्तमंडळी सढळ हस्ते दान देणग्या देतात. पण याच भावनेचा गैरफायदा घेऊन देवाच्याच नावाने अशी फसवणूक करणं गंभीर आहे. भाविकांच्या श्रद्धेची केलेली ही विटंबना आहे. कारण अशा प्रकरणांमुळे धार्मिक संस्थांकडेी लोक संशयाने बघू लागतील. श्रद्धेने दिलेल्या देणग्यांचा हिशेब मागितला जात असताना हा वाद आता थेट पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी नेमका कुठे गेला ? त्याचा वापर कशासाठी झाला? आणि अपहाराचे आरोप कितपत खरे आहेत? याची उत्तरे आता पोलीस तपासातूनच समोर येणार आहेत. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणामुळे केवळ भाविकांचाच नाही, तर धार्मिक संस्थांबाबतच्या विश्वासालाही तडा गेला आहे. त्यामुळे "देवाच्या नावावर जमा झालेल्या निधीतून देवालाच फसवलं गेलं का?" असा प्रश्न सध्या परिसरात चर्चिला जात आहे.