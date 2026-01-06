English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्यावर रितेश, अमित यांच्यानंतर आता धीरज देशमुख आक्रमक; म्हणाले इथेच आहात...

रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्यावर रितेश, अमित यांच्यानंतर आता धीरज देशमुख आक्रमक; म्हणाले 'इथेच आहात...'

BJP Ravindra Chavan Latur Controversy:  भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी लातूरमध्ये येऊन विलासराव देशमुखांबद्दल केलेल्या विधानंतर देशमुख कुटुंबाचे तिन्ही पुत्र आक्रमक झाले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Jan 6, 2026, 03:19 PM IST
रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्यावर रितेश, अमित यांच्यानंतर आता धीरज देशमुख आक्रमक; म्हणाले 'इथेच आहात...'

BJP Ravindra Chavan Controversy: राज्यात सर्वत्र सध्या महापालिका निवडणुकीचा प्रचार सुरु असून प्रत्येक पक्ष एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप करताना दिसत आहे. महापालिका काबीज करण्यासाठी प्रत्येक पक्षाने कंबर कसली आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण निवडणुकीमुळे तापलं असून अशात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या एका विधानामुळे काँग्रेसचे नेते आक्रमक झाले आहेत. लातूर महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी शहरात आलेल्या रवींद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुख यांचं नाव घेत धक्कादायक विधान केलं. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांसह देशमुख कुटुंबाचे तिन्ही पुत्र आक्रमक झाले आहेत.

धीरज देशमुख काय म्हणालेत?

साहेब, तुम्ही आहात... इथेच आहात... आमच्यातच आहात...सदैव आहात, असे म्हणत धीरज यांनी वडिलांच्या फोटोसमवेतचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय. 

यापूर्वी रितेश देशमुखनेही एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला. त्यात तो म्हणाला की, 'दोन्ही हात वर करून सांगतो. लोकांसाठी जगलेल्या माणसांची नावं मनावर कोरलेल्या असतात. लिहिलेलं पुसता येतं. कोरलेलं नाही. जय महाराष्ट्र'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अमित देशमुख हेदेखील आक्रमक

त्यांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करताना लिहिलंय की, 'भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी लातूरमध्ये येऊन आदरणीय विलासराव देशमुख साहेबांच्या संदर्भात जे विधान केलंय, ते अत्यंत दुर्दैवी आणि दुःखदायक आहे. त्यांच्याकडून आणि भारतीय जनता पक्षाकडून अशा वक्तव्याची अपेक्षा नव्हती. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आम्हा सर्व लातूरकरांची मनं दुखावली आहेत. आम्ही त्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवत आहोत.'

रविंद्र चव्हाण यांनी काय केलं होतं वक्तव्य?

लातूरमध्ये प्रचार करताना रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, 'सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून घोषणा द्यायची आहे. भारत माता की जय, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. खरंतर, आपल्या सर्वांचा उत्साह पाहून असं लक्षात येतं की, 100 टक्के विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी या शहरातून पुसल्या जातील, यात काही शंका नाही.' दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं असून काँग्रेसमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अशातच त्यांनी विलासराव देशमुख यांचं नाव घेऊन केलेल्या विधानबद्दल टीका झाल्यानंतर माफी मागितली आहे. 

