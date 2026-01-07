आज 'लातूर बंद'ची हाक! BJP कडून मात्र फडणवीसांच्या सभेची तयारी; विलासरावांच्या लेकाची पोस्ट चर्चेत; 'भविष्यात कोणीही..'

Latru Bandh News: भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुखांसंदर्भात केलेल्या विधानानंतर लातूर शहर आणि जिल्ह्यात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. या वक्तव्याच्या निषेधार्थ विविध संघटनांकडून आज लातूर बंदची हाक देण्यात आली आहे. दरम्यान, आज लातूर शहरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेच्या पार्श्वभूमीवरही बंदची हाक देण्यात आल्याने शहरातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. मात्र, बंदची ही हाक दिलेली असतानाच विलासरावांचे पुत्र आमदार अमित देशमुख यांनी केलेली एक पोस्ट चर्चेचा विषय ठरत आहे.
लातूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या धामधुमीत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असतानाच, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली. "भाजपा कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहिल्यास विलासरावांच्या आठवणी या शहरातून पुसल्या जातील असा विश्वास वाटतोय," असं वक्तव्य चव्हाण यांनी केल्यामुळे नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात विलासराव देशमुखांचे पुत्र अमित देशमुख, अभिनेता रितेश देशमुख यांनी आपआपल्या प्रतिक्रिया नोंदवत सदर विधानाचा निषेध केला आहे. असं असतानाच आता या प्रकरणावरुन बंदची हाक देण्यात आली आहे. आज फडणवीसांची जाहीर सभा असतानाच ही हाक देण्यात आल्याने शहरातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच अमित देशमुख यांनी या बंदच्या पार्श्वभूमीवर एक खास आवाहन विलासराव यांच्या समर्थकांना केलंय.
अपमानाला उत्तर द्यायचंच, पण ते लोकशाहीतील सुसंस्कृत आणि योग्य मार्गाने असं म्हणत आमदार अमित देशमुख यांनी मंगळवारीच आजचा (7 जानेवारीचा) बंद न करण्याचे आवाहन केलं आहे. असा संदेश देणारी पोस्टच अमित देशमुख यांनी केली आहे. "परवा लातूर येथे आयोजित भाजपाच्या प्रचारसभेत त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आदरणीय विलासराव देशमुख साहेबांबद्दल कोणतेही कारण नसताना अत्यंत दुर्दैवी विधान केले. या विधानाचा मी तीव्र निषेध करतो. या वक्तव्यामुळे तमाम लातूरकरांच्या भावना दुखावल्या असून, लातूरसह महाराष्ट्रातील अनेक भागांतून याचा निषेध नोंदवला जात आहे. मला असे समजले आहे की त्या वक्तव्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी लातूरकरांनी उद्या लातूर बंदची हाक दिली आहे. मात्र भाजपच्या चुकीमुळे लातूरच्या जनतेला नाहक त्रास होऊ नये, असे मला मनापासून वाटते. आदरणीय साहेबांच्या विचारांवर ठाम राहून आपले कार्य आपण सुरू ठेवले पाहिजे," असं आवाहन अमित देशमुख यांनी मंगळवारी रात्री 10 वाजून 53 मिनिटांनी केलेल्या पोस्टमधून केलं आहे.
"त्यामुळे उद्याचा बंद न करता, लोकशाहीतील योग्य आणि सुसंस्कृत मार्गाने आपण त्यांना येत्या काळात उत्तर देऊ. जेणेकरून भविष्यात कोणीही माननिय विलासराव देशमुख साहेबांचा किंवा लातूरकरांचा अपमान करण्याचे धाडस करणार नाही. हे माझे लातूरकरांसाठी नम्र आवाहन आहे," असं अमित देशमुख यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस लातूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आज दुपारी एक वाजता शहरातील मेन रोडवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पार्क येथे प्रचारसभा घेणार आहेत.