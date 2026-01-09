महापालिका निवडणुकीआधीच एकनाथ शिंदेंचा धमाका! तब्बल 17 अपक्ष उमेदवारांचा शिवसेनेत प्रवेश

Latur Municipal Corporation Election : महाराष्ट्रात महानगरपालिकांसाठी सर्वपक्ष जोरदार प्रचार करत आहे. येत्या गुरुवारी 15 जानेवारीला महापालिकेसाठी मतदान होणार आहे. तर 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. पण या निवडणुकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी करत मराठवाड्यात मोठी खेळी खेळली आहे.
लातूर महानगरपालिकेच्या निवणडणुकीत उभे असलेल्या 17 अपक्ष उमेदवारांनी शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केल्यानंतर राजकारणात खळबळ माजली आहे. या पक्षप्रवेशानंतर मराठवाड्यातील निवडणुकीतील गणित बदली आहेत. एकनाथ शिंदेंचा या गेमचेंजर धक्कामुळे लातूर महापालिका निवडणुकीत भाजपला धक्का बसलायचं बोलं जातंय. लातूर महापालिकेमध्ये एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजप हे वेगवेगळी लढत आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या पक्षातून लातूरमध्ये 11 उमेदवार मैदानात उतरले आहेत.
शिंदे यांनी पक्षाच्या वतीने सर्वांचे स्वागत करून भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिंदेंच्या उमेदवारासाठी ही निवडणूक सोपी झाल्याची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात होतेय.
श्रीकांत रांजणकर
मनोज जोशी
निलेश मांदळे
अर्चना कांबळे
अजय गजाकोष
प्रशांत बिरादार
शोभा सोनकांबळे
प्रशांत काळे
ओमप्रकाश नंदगावे
राहुल साबळे
नरसिंह घोणे
उत्तमराव लोंढे
इतर प्रमुख पदाधिका
एकूण प्रभाग 18 -
एकूण जागा 70
भाजप - स्वतंत्र लढत आहे.
काँग्रेस - 70 (वंचित बहुजन आघाडी बरोबर आघाडी करून 70 पैकी 65 जागेवर काँग्रेस आणि पाच जागेवर वंचित बहुजन आघाडी).
राष्ट्रवादी अजित पवार गट - 60 जागावर निवडणूक. तर दहा जागेवर पुरस्कृत उमेदवार देणार
राष्ट्रवादी शरद पवार गट - 17 जागेवर अधिकृत उमेदवार (स्वतंत्र लढत)
शिवसेना शिंदे - 11 जागेवर अधिकृत उमेदवार (स्वतंत्र लढत)
शिवसेना ठाकरे - 09 जागेवर अधिकृत उमेदवार (स्वतंत्र लढत)
MIM -09 जागेवर अधिकृत उमेदवार (स्वतंत्र लढत)
मतदानाच्या तोंडावर झालेल्या या मोठ्या फेरबदलामुळे प्रस्थापित पक्षांच्या गोटात अस्वस्थता पसरली असल्याचं बोलं जातंय. शिंदेंच्या या 'धडाक्या'चा थेट फायदा शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांना मिळू शकतो, असा राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे.