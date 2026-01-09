English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महापालिका निवडणुकीआधीच एकनाथ शिंदेंचा धमाका! तब्बल 17 अपक्ष उमेदवारांचा शिवसेनेत प्रवेश

Latur Municipal Corporation Election : महापालिका निवडणुकीपूर्वीच एकनाथ शिंदेंच्या पक्षात तब्बल 17 अपक्ष उमेदवारांनी प्रवेश केला आहे. शिंदेंच्या या खेळीमुळे लातूरमधील राजकारणात खळबळ माजली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Jan 9, 2026, 10:11 PM IST
Latur Municipal Corporation Election : महाराष्ट्रात महानगरपालिकांसाठी सर्वपक्ष जोरदार प्रचार करत आहे. येत्या गुरुवारी 15 जानेवारीला महापालिकेसाठी मतदान होणार आहे. तर 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. पण या निवडणुकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी करत मराठवाड्यात मोठी खेळी खेळली आहे. 

लातूर महानगरपालिकेच्या निवणडणुकीत उभे असलेल्या 17 अपक्ष उमेदवारांनी शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केल्यानंतर राजकारणात खळबळ माजली आहे. या पक्षप्रवेशानंतर मराठवाड्यातील निवडणुकीतील गणित बदली आहेत. एकनाथ शिंदेंचा या गेमचेंजर धक्कामुळे लातूर महापालिका निवडणुकीत भाजपला धक्का बसलायचं बोलं जातंय. लातूर महापालिकेमध्ये एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजप हे वेगवेगळी लढत आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या पक्षातून लातूरमध्ये 11 उमेदवार मैदानात उतरले आहेत. 

शिंदे यांनी पक्षाच्या वतीने सर्वांचे स्वागत करून भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिंदेंच्या उमेदवारासाठी ही निवडणूक सोपी झाल्याची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात होतेय. 

'या' 17 अपक्ष उमेदवारांनी घेतला शिंदे पक्षात प्रवेश

श्रीकांत रांजणकर
 मनोज जोशी
निलेश मांदळे
अर्चना कांबळे
अजय गजाकोष
प्रशांत बिरादार
शोभा सोनकांबळे
प्रशांत काळे
ओमप्रकाश नंदगावे
राहुल साबळे
नरसिंह घोणे 
उत्तमराव लोंढे 
इतर प्रमुख पदाधिका

लातूर महानगर पालिका निवडणूक 2026

एकूण प्रभाग 18 -

एकूण जागा 70

भाजप - स्वतंत्र लढत आहे.

काँग्रेस - 70 (वंचित बहुजन आघाडी बरोबर आघाडी करून 70 पैकी 65 जागेवर काँग्रेस आणि पाच जागेवर वंचित बहुजन आघाडी).

राष्ट्रवादी अजित पवार गट - 60 जागावर निवडणूक. तर दहा जागेवर पुरस्कृत उमेदवार देणार

राष्ट्रवादी शरद पवार गट - 17 जागेवर अधिकृत उमेदवार (स्वतंत्र लढत)

शिवसेना शिंदे - 11 जागेवर अधिकृत उमेदवार (स्वतंत्र लढत)

शिवसेना ठाकरे - 09 जागेवर अधिकृत उमेदवार (स्वतंत्र लढत)

MIM -09 जागेवर अधिकृत उमेदवार (स्वतंत्र लढत)

मतदानाच्या तोंडावर झालेल्या या मोठ्या फेरबदलामुळे प्रस्थापित पक्षांच्या गोटात अस्वस्थता पसरली असल्याचं बोलं जातंय. शिंदेंच्या या 'धडाक्या'चा थेट फायदा शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांना मिळू शकतो, असा राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

