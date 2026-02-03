English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'हृदयाचा ठोका चुकला...' हेलिकॉप्टर बिघडल्यानंतर पंकजा मुंडेंचं विधान, आईने फोन करुन...

भाजप नेत्या आणि कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड झाल्याचे वृत्त आहे. पंकजा मुंडे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संभाजीनगरहून लातूरला सभेसाठी जात होत्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 3, 2026, 07:11 PM IST
अजित पवार यांच्या विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर, महाराष्ट्रातील इतर राजकारणीही विमानाने प्रवास करताना काळजी घेत आहेत. नुकतंच भाजप नेत्या आणि कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी संबंधित आहे. मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा प्रवास तात्पुरता पुढे ढकलण्यात आला. नंतर, त्या दुसऱ्या हेलिकॉप्टरने बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याचे उघड झाले.

सभेत काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे? 

मी गोपीनाथ मुंडे यांची लेक आहे, कशालाच घाबरत नाही...हेलिकॉप्टर बिघडलं आणि अर्ध्या लोकांच्या हृदयाचा ठोका चुकला... हेलिकॉप्टर बिघाडानंतरही न डगमगता पंकजा मुंडे सभेला पोहोचल्या.  आज माझं हेलिकॉप्टर बिघडलं आणि अर्ध्या लोकांच्या हृदयाचा ठोका चुकला. लोक फोन करून म्हणत होते दौरा रद्द करा. आई म्हणत होती सभेला जाऊ नकोस. पण मी गोपीनाथ मुंडे यांची लेक आहे. मी कशालाच घाबरत नसल्याचं मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगीतले आहे. मंत्री पंकजा मुंडे या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत.

हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड अन्...

ते जुन हेलिकॉप्टर होतं , हेलिकॉप्टर बिघडलं असं मला सकाळी समजलं, कालच प्रथम दर्शनी मला हेलिकॉप्टरमध्ये बसल्या बसल्या हेलिकॉप्टर बिघाड  असल्यासारखं वाटलं. नेमकं काय बिघाड झाला हे मलाही माहित नाही. नेमकं मी सकाळी लातूरला निघाली त्यावेळेस ते बिघडलं अस  मला कळवण्यात आलं की ते हेलिकॉप्टर उडणार नाही दुसऱ्या हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करावी लागेल. त्यालाही यायला वेळ झाला अन्यथा मी बाय कार आले असते, आता सभा आटपून पुढच्या सभेला जात आहेत.

विमान अपघातात अजित पवारांचं निधन 

अलिकडेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे विमान बारामती येथे कोसळले. या अपघातात अजित पवारांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून सर्व राजकीय नेते विमानाने प्रवास करण्यापूर्वी खबरदारी घेत आहेत. अजित पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री होते आणि सकाळी बारामती येथील सभेला संबोधित करण्यासाठी मुंबईहून निघाले होते. अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अजित पवार यांच्यापूर्वी गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचेही एअर इंडियाच्या विमान अपघातात निधन झाले. हा अपघात 12 जून 2025 रोजी अहमदाबादहून उड्डाण घेतल्यानंतर लगेचच झाला. या अपघातात एअर इंडियाचे फ्लाइट 171 पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. यापूर्वी, भारताचे पहिले संरक्षण प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांचे 2021 मध्ये तामिळनाडूतील कुन्नूर येथे Mi-17V5 हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले. हे उल्लेखनीय आहे की विमान अपघातात विमानातील लोक वाचण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

