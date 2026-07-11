ऑनलाईन गेम्सच्या नादात 45 वर्षीय व्यक्तीनं संपवलं जीवन; काय घडलं नेमकं?

लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यातील माळेवाडी येथे 45 वर्षीय व्यक्तीच्या मृत्यूची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंबादास माधवराव घंटे यांनी धारदार शस्त्राने स्वतःचा गळा चिरून आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेनंतर त्यांच्या नातेवाईकांनी ऑनलाइन गेम्सच्या व्यसनामुळेच त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, या दाव्याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नसून पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.
मृत व्यक्तीला काही काळापासून मोबाईलवरील ऑनलाइन गेम्सचे व्यसन लागले होते, असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. या व्यसनामुळे त्यांच्यावर मानसिक ताण वाढत गेला आणि त्यातून त्यांनी आत्महत्येसारखा निर्णय घेतल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. मात्र, पोलिसांनी अद्याप कोणतेही निश्चित कारण जाहीर केलेले नाही. घटनास्थळावरील पुरावे, कुटुंबीयांचे जबाब आणि इतर बाबींची तपासणी करून मृत्यूमागील नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे.
गेल्या काही वर्षांत ऑनलाइन गेम्स केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाहीत. अनेक जण तासन्तास मोबाईल गेम्समध्ये गुंतून राहतात. काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक नुकसान, मानसिक ताण, झोपेचा अभाव, चिडचिड, सामाजिक दुरावा आणि नैराश्य यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे डिजिटल व्यसन हा आरोग्य आणि समाज दोन्हींसाठी गंभीर विषय ठरत आहे. मात्र, प्रत्येक आत्महत्येमागे ऑनलाइन गेम्सच कारणीभूत असतात, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरत नाही.
या प्रकरणात नातेवाईकांनी ऑनलाइन गेम्सवर आरोप केला असला, तरी अधिकृत तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतेही ठोस निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. पोलिसांकडून मृत व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित सर्व बाबी, आर्थिक परिस्थिती, मानसिक अवस्था आणि इतर शक्य कारणांची चौकशी सुरू आहे. तपास अहवालानंतरच आत्महत्येमागील खरे कारण स्पष्ट होणार आहे.
मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, मोबाईल गेम्सचा मर्यादित वापर मनोरंजनासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, गेमिंगवर नियंत्रण राहिले नाही तर त्याचा परिणाम दैनंदिन जीवन, कौटुंबिक संबंध, कामकाज आणि मानसिक स्वास्थ्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे पालकांनी, कुटुंबीयांनी आणि स्वतः वापरकर्त्यांनी स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण ठेवणे, आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आणि मानसिक तणावाची लक्षणे दिसल्यास वेळेत समुपदेशन घेणे आवश्यक आहे.
उदगीरमधील या घटनेमुळे ऑनलाइन गेम्सच्या वाढत्या वापराबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. तपासाचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत संयम बाळगणे गरजेचे असले, तरी डिजिटल व्यसनाचा धोका नाकारता येणार नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षण, माहिती आणि मनोरंजनासाठी उपयुक्त असला तरी त्याचा अतिरेक टाळणे आवश्यक आहे. संतुलित जीवनशैली, कुटुंबीयांशी संवाद आणि मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.