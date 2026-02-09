English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra ZP Election Results 2026: राज्यात मनसेचा पहिला विजय! भाजपाचं वर्चस्व असलेल्या जागी 'जिंकून दाखवलं'

Maharashtra Parishad Election Results 2026: जिल्हा परिषदेच्या एकूण 59 जागा असलेल्या लातूर जिल्हा परिषदेतून एक रंजक निकाल समोर आला आहे. या 59 पैकी पहिल्या दीड तासांमध्ये हाती आलेल्या निकालांमध्ये राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं विजयाचा श्रीगणेशा केल्याचं दिसत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 9, 2026, 12:05 PM IST
मनसेचा उमेदवार जिंकला (फाइल फोटो)

Latur Zilla Parishad Election Results 2026: मुंबई महानगरपालिकेसहीत राज्यातील अनेक महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये म्हणावं तस यश न मिळवता आलेल्या राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकींच्या निकालाच्या दिवशी तरी चांगली सुरुवात केल्याचं चित्र दिसून आलं. मनसेनं लातूरमधून खातं उघडलं आहे. पहिल्यांदाच लातूर जिल्हा परिषदेमध्ये मनसेचा उमेदवार निवडून आला आहे. 

मनसेचा विजयी उमेदवार कोण?

2026 च्या लातूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये रेणापूर पंचायत समितीच्या पानगाव गणात मनसेच्या श्रीदेवी प्रकाश गालफाडे यांचा विजय झाला आहे. हे मनसेचे या निवडणुकीतील पहिले यश ठरलं आहे.  मतमोजणीच्या पहिल्या दीड तासांमध्ये लातूर जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपा, शरद पवारांची राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसे आणि अपक्ष अशी प्रत्येकाने एक जागा जिंकली आहे. रेणापूर पंचायत समितीमध्ये एकूण 8 गणे आहेत.

नक्की वाचा >> Baramati ZP Results: मोठी बातमी! बारामतीत पहिला विजय राष्ट्रवादीचा नाही तर भाजपाचा

पानगाव गणातील मनसेच्या विजयाव्यतिरिक्त इतर सातही ठिकाणी भाजपाने उमेदवार आघाडीवर असल्याचं दिसून येत आहे. 

दार्जीबोरगाव - संध्या श्रीकृष्ण पवार (भाजप)
गार्सुली - अनिल भाऊसाहेब भिसे (भाजप)
कामखेडा - चंद्रकला दगडू इंगोले (भाजप)
कारेपूर - बायनाबाई लिंबाजी साळवे (भाजप)
खारोला -कल्याण शिवाजी मदने (भाजप)
कोस्टगाव - चंचला सुंदरराव घुले (भाजप)
पोहरेगाव - रमेश रोहिदास सोनवणे (भाजप)

निकालांचे कल काय सांगतात?

सकाळी साडेअकरा वाजेपर्यंत लातूर जिल्हा परिषदेमधील पक्षनिहाय निकालांचे कल खालीलप्रमाणे:

लातूर जिल्हा परिषद विजयी : 05/59

भाजप :  01
शिवसेना : 00
शिवसेना UBT: 00
NCP अजित पवार : 00
NCP शरद पवार : 01
काँग्रेस : 01
वंचित : 00
मनसे : 01
अपक्ष : 01

