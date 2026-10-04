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‘नमो सेवा – अनसुनी कहानियाँ’ पथनाट्य उपक्रमाचा महाराष्ट्रात शुभारंभ; पिंपरी-चिंचवडमधील कलाकार करणार जनजागृती

मुंबईतील केसी महाविद्यालयात 'नमो सेवा -अनसुनी कहानियॉं ' पथनाट्या उपक्रमाचा शुभारंभ झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त विशेष उपक्रम राबिवण्यता आला.

Published: Oct 04, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 06:05 PM IST
‘नमो सेवा – अनसुनी कहानियाँ’ पथनाट्य उपक्रमाचा महाराष्ट्रात शुभारंभ; पिंपरी-चिंचवडमधील कलाकार करणार जनजागृती

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