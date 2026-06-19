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मृत पतीच्या संपत्तीतून पोटगीची रक्कम वाढवून मागाऱ्या 62 वर्षीय महिलेला दणका; कोर्टाने याचिका का फेटाळली?

पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाची संपत्ती वाढल्याने पत्नीला पोटगीची रक्कम वाढून मिळू शकते का? यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका 62 वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 19, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:01 PM IST
मृत पतीच्या संपत्तीतून पोटगीची रक्कम वाढवून मागाऱ्या 62 वर्षीय महिलेला दणका; कोर्टाने याचिका का फेटाळली?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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मृत पतीच्या संपत्तीतून पोटगीची रक्कम वाढवून मागाऱ्या 62 वर्षीय महिलेला कोर्टाचा दणका
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