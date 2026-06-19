/मृत पतीच्या संपत्तीतून पोटगीची रक्कम वाढवून मागाऱ्या 62 वर्षीय महिलेला दणका; कोर्टाने याचिका का फेटाळली?

मुंबई | घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला पोटगीच्या रकमेत वाढ मागण्याचा अधिकार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच घटस्फोटित पत्नीच्या बाजूने दिलेला पोटगीचा न्यायालयीन आदेश पतीच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या संपत्तीतून अंमलात आणता येतो, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
62 वर्षीय महिलेची याचिका न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने फेटाळून लावताना हा निर्णय दिला आहे. 'पोटगी वाढविण्याचे दावे मान्य केल्यास खटल्यांचा पूर येईल. त्यामुळे मृत पतीच्या वारसांकडे असलेल्या संपत्तीत वाढ झाल्याचे कारण देत घटस्फोटित पत्नींना वारंवार पोटगी वाढीसाठी अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा होईल,' असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्या महिलेचा विवाह 1974 मध्ये झाला होता. पती-पत्नीमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यानंतर 1977 पासून ते वेगळे राहू लागले. त्यानंतर 1999 मध्ये कुटुंब न्यायालयाने दोघांना घटस्फोट मंजूर करत पतीला पत्नीस दरमहा 6 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. 2012 मध्ये पतीचे निधन झाल्यानंतर महिलेने थकीत पोटगीची रक्कम वसूल करण्याबरोबरच मासिक पोटगी वाढवून देण्याची मागणी केली. फेब्रुवारी 2023 मध्ये कुटुंब न्यायालयाने महिलेला मृत पतीच्या संपत्तीतून थकीत पोटगी वसूल करण्याचा अधिकार मान्य केला. मात्र, तिच्याकडे स्वतःचीही पुरेशी आर्थिक साधने उपलब्ध असल्याचे नमूद करून पोटगी वाढविण्याची मागणी फेटाळून लावली. या आदेशाविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिने मिळणारी पोटगी अत्यल्प असल्याने त्या रकमेवर जीवननिर्वाह करणे कठीण असल्याचा दावा केला.
पतीच्या मृत्यूनंतरही पत्नीला पोटगी, थकीत रक्कम पतीच्या संपत्तीतून वसूल करता येते. कायदेमंडळाचा उद्देश पत्नीला तिच्या आयुष्यभर आर्थिक आधार, संरक्षण मिळावे हा आहे. न्यायालयीन आदेश पतीच्या मृत्यूमुळे संपुष्टात येत नाही. आदेशानुसार देय असलेली थकीत रक्कम पतीची संपत्ती किंवा कायदेशीर वारसांकडून वसूल केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
"पती जिवंत असताना पत्नीला पोटगी वाढवून मिळण्यासाठी परिस्थितीतील बदलांचा विचार करून न्यायालय निर्णय घेऊ शकते. पोटगीची मागणी म्हणजे विद्यमान हक्काची अंमलबजावणी नव्हे, तर परिस्थिती बदलांच्या आधारे नव्याने न्यायालयाने विचार करण्याची मागणी आहे. पतीच्च्या निधनानंतर या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटकच अस्तित्वात राहत नाही," असे नमूद करत न्यायालयाने पोटगी वाढवून देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.