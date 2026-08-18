'पुढच्या 15 ते 20 दिवसांत....', शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सरोदेंचा मोठा दावा; म्हणाले 'सुप्रीम कोर्ट आता...'

सुप्रीम कोर्टात आठवड्यातील दोन तीन दिवस सलग सुनावणी होत असून 15 -20 दिवसात युक्तिवाद संपून निकाल लागू शकतो असं वकील असीम सरोदे यांनी सांगितलं आहे. शिवसेना चिन्हा आणि नावासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी युक्तिवाद संपल्यानंतर खंडपीठ चर्चा करुन निकाल देईल अशी माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने युक्तिवाद संपल्यानंतर तीन महिन्यात निकाल देण्याचा नियम स्वत:च आखला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. कपिल सिबल यांना उद्या युक्तिवादासाठी एक तास लागेल. कपिल सिब्बल यांच्यानंतर देवदत्त कामत अर्धा तास म्हणणं मांडतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
"पुढच्या महिन्यात निकाल लागू शकतो. युक्तिवाद झाल्यानंतर लगेच निकाल लागणार नाही. ते निर्णयासाठी राखून ठेवतील. न्यायाधीश आपला निर्णय, म्हणणं यावर चर्चा करतील. जर कोणाचं वेगळं मत असेल त्यावरही चर्चा होईल आणि अखेर खंडपीठ चर्चेअंती निर्णय घेईल," असं ते म्हणाले आहेत. ज्या प्रकरणांचा य़ुक्तिवाद पूर्ण होतो त्यानंतर निकालासाठी तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी लागू नये असा त्यांनीच नियम केला आहे असं ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील लोकांना आता अपेक्षा आहेत. लोकांच्या मनात आता राग निर्माण आहे. इतक्या उशिरा न्याय लागणे अन्याय आहे, आता सुप्रीम कोर्ट उशीर करेल असं वाटत नाही असं मत त्यांनी मांडलं.
"पात्रता अपात्रता आणि अशा पद्धतीने राजकीय पक्ष फोडला जाऊ शकतो का आणि मालकी मिळवू शकतो यासंदर्भात सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय द्यावा असा निर्णय होऊ शकतो. कारण 5 न्यायमूर्तींचं खंडपीठ ज्यामध्ये चंद्रचूड आणि 4 जणांनी हा निकाल ठाकरेंच्या बाजूने देऊन ठेवला आहे, तो त्यांनी अंमलबजावणीसाठी नार्वेकरांकडे पाठवला होता. पण त्यांनी यात न्यायिक खोडसाळपणा केला असं माझं म्हणणं आहे".
'विधानसभा अध्यक्षांसमोर मुद्दा काढला असता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे कोणतीही घटना नोंद आहे अशी विचारणा केली आणि ती मला द्या सांगितलं. खोडसाळपणा, राजकीय गुन्हेगारी तिथून सुरु झाली. निवडणूक आयोगाने चुकीची माहिती दिली. त्याआधारे सिबल यांनी युक्तिवाद करताना घटना कोणती रजिस्टर आहे का याच्याशी देणंघेणं नाही, पक्षविरोधी काम झालं आहे का हे पाहायचं आहे असं सांगितलं. पळवाट शोधण्यासाठी पक्षघटना विधानसभा अध्यक्षांना पाहिली. ते त्यांचा अधिकाराच आहे का हे कपिल सिबल यांनी विचारलं," असं ते म्हणाले.
"जे दिशाभालू करतात, खोटेपणाचा खेळ मांडतात, असत्य सांगतात त्यांना सत्य सांगताना मोठा कालावधी लागतो. सगळी कागदपत्रं एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात आहेत. सगळी कागदपत्रं हे दर्शवतात की शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह धनुष्यबाण उद्धव ठाकरेंचं आहे. खोटारडेपाण सत्य म्हणून प्रस्थापित करताना जास्त वेळ लागू शकतो हे वास्तव आहे. त्यांना जास्त वेळ लागेल. किती वेळ लागला तरी सत्य झाकलं जाऊ शतत नाही," अशी टीका त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेवर केली.