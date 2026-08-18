शिंदेंच्या आमदारांसह ते 6 खासदारही अपात्र होणार; सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर मोठा दावा, सरोदे म्हणाले 'ठाकरेंच्या सहीने...'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांची मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वकील असीम सरोदे यांनी भाष्य करत ते समजावून सांगितले. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह गेलेले सर्व आमदार अपात्र ठरतील असा दावा केला. तसंच खासदारही अपात्र ठरु शकतात असं म्हटलं आहे. पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी आजच्या सुनावणीवर भाष्य केलं.
"2013-22 या कालावधीत शिवसेना राजकीय पक्षाला जी मान्यता मिळाली होती, ती निवडणूक आयोगाकडे रजिस्टर असल्याने मिळाली होती. पक्षाच्या घटनेत वेळोवेळी सुधारणा केल्या. 1999 नंतर 2018 मध्ये बदल झाले. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंना गटनेतेपद मिळालं. त्यावर एकनाथ शिंदेंचीही स्वाक्षरी आहे. पक्षात ज्या निवडणुका होण्याची गरज होती त्या होत होत्या. 2014 पासून झालेल्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या सहीने निर्णय घेतले जात असल्याने एकनाथ शिंदेंसह सर्वांना एबी फॉर्म दिले होते. शिवसेना नाव, धनुष्यबाण ठाकरेंच्या सहीनेच प्राप्त झालं होतं, त्यावेळी कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता," असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले की, "संसदीय अधिकार असणारे राज्यपाल, विधानसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, तसंच युतीमध्ये सहभागी पक्षाचे नेते. न्यायालय. निवडणूक आयोगाने कधीही आक्षेप नोंदवला नाही. बेकायदेशीर पक्ष सुरु आहे, ठाकरे मान्य नाहीत असं म्हटलं नाही. शिवसेना ठाकरे चालवतात, सहीने नियंत्रित होते हे मान्य करायचं आणि नंतर नकार द्यायचा. आमच्याकडे पक्षघटना अस्तित्वात नाही असं आयोग म्हणतं. हे सगळे उल्लेख महत्त्वाचे आहेत".
"सादिक अली केसचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. 1971-72 मध्ये निर्णय झाला. त्यावेळी पक्षांतरबंदी कायदा, 10 वं शेड्यूल नव्हतं. तरीही त्यातील न्यायिक शहाणपण मान्य करण्यात आलं. यामुळे या केसचा उल्लेख वारंवार होतो. सादिक अली निर्णय देताना तीन न्ययाधीशांचं खंडपीठ होतं. काँग्रेस पक्ष तेव्हा फुटला होता आणि इंदिरा गांधींनी काँग्रेस जे नावाने पक्ष स्थापन केला आणि इतरांनी काँग्रस ओ नावाने. चिन्हासाठी दोन्ही बाजू भांडत असताना इंदिरा गांधींना ते मिळालं होतं. सादिक अली यांनी आव्हान दिलं होतं. यावेळी न्यायालयाने बहुमत चाचणी कशाप्रकारे झाली पाहिजे, वाद सोडण्याचा अधिकार पूर्णपणे आयोगाला आहे असं सांगितलं होतं. बहुमत चाचणीचे 3 निकष दिले होते. हा निकाल तो सुभाष देसाई प्रकरणात कंफर्म केला," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"सुभाष देसाईंची केस 2024 मध्ये ठरली. त्याआधी 10 वं शेड्यूल अस्तिवात आलं होतं. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांचा संदर्भ देऊन शिवसेना मूळ पक्ष, चिन्ह कोणाचं हे ठरवताना केवळ ते आमदार संख्येच्या ठरु नये हे 1972 मध्ये सांगितलं, 2024 मध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब झालं. हे सर्व राजकीय नेत्यांना माहिती आहे. तरीही दोन तृतीयांश बहुमताचा मुद्दा काढतात. जो 2003 मध्ये कायद्यातून रद्द झाला आहे. त्यामुळे पळून गेलेले सर्व आमदार अपात्र ठरतात. पक्ष फोडला असेल तर त्यांना तो पक्ष देता येत नाही. सहा खासदार फुटून गेले तेही अपात्र ठरत आहेत. कायदा गुंडाळून ठेवणारी जी सुविधा निर्माण होत आहे ती असंवैधितानक आहे. मुख्य नेता असं कोणतंही पद शिवसेनेच्या पक्षघटनेत नाही. आमदारांच्या एका गटाने कायद्यात बसत नाही हे पद जाहीर करुन टाकलं. विधानसभेत अपात्रतेची सुनवाणी झाली तेव्हा चुकीचे अर्थ लावले आणि न्यायाधीशांनी हे मान्य केलं," असं ते म्हणाले.
"प्रकरण कुठेही न पाठवता पुनर्निरीक्षण करण्याची गरज नाही. शिवसेना कोणाची, धनुष्यबाण, पक्षचिन्ह कोणाचं यावर न्यायालय निर्णय देऊ शकतं. तीन न्यायाधीशांचं खंडपीठ पात्र, अपात्र कोण, निकष पाळले की नाही यासंदर्भातील निर्णय द्यायचे हक्क तीन न्यायाधीशांच्या न्यायालयाला आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.