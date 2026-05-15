गुणरत्न सदावर्तेंनी पहिल्यांदाच राज्य सरकारविरोधात घेतली भूमिका; म्हणाले 'हा तुमची इज्जत...'

Gunratn Sadavarte on Maharashtra Government GR: महाराष्ट्र सरकारने नोकरभरतीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी याआधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबात धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार असून अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधिज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. नेहमी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे सदावर्ते यांनी यानिमित्ताने पहिल्यांदाच सरकारच्या एखाद्या निर्णयावर टीका केली आहे.
राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधीमध्ये (परीक्षा शुल्क वगळून) शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असं निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
"काल 14 तारखेला महाराष्ट्र शासनाने एक निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय म्हणजे सरकारच्या स्वतःच्या धोरणाच्या आणि DNA विरोधात जाऊन घेतला आहे," अशी टीका त्यांनी केली आहे. कष्टकऱ्यांचे मूल उशिरा शाळेत जातात. गरिबांची लेकरं आहेत, या गावाहून त्या गावाला जातात, ती लेकरं उशिरा शाळेत जातात, म्हणून त्यांना सवलत दिली आहे असंही ते म्हणाले.
"नतमस्तक होऊन सांगतो जनरल ही कॅटेगरी नाही, जनरल हे मेरिट आहे. कॅबिनेट नोट मी वाचलेली आहे. अतुल सावे यांनी जीआर काढला. तुमची इज्जत बदलणारा हा जीआर आहे. शिपायापासून ते कलेक्टरपर्यंत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र नियुक्ती नियम आहेत आणि त्यावर राज्यपालांची मान्यता आहे. कायद्यात तरतूद नसताना GR कसा काढला तुम्ही? हे करणं अयोग्य आहे, नाराजी पसरवणं आहे. आमचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री निवडून दिलेलं सरकार आहे. हा कायद्याच्या विरुद्ध कालचा निर्णय आहे," अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
"छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुळे, नरहरी झिरवाळ, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, संजय शिरसाट यांना आवाहन करत आहोत, विनंती करत आहोत. कालचा जीआर हा जनरल मेरिट बंदिस्त करणारा आहे, याचा अनेक दूरगामी परिणाम होईल. आम्ही सर्व मंत्र्यांना भेटून पत्र देणार आहोत, हा जीआर होऊ नये," असंही आवाहन त्यांनी केलं.