'माळी सामाजात पोटदुखी...' वादग्रस्त वक्तव्याचा Video व्हायरल होताच लक्ष्मण हाकेंची सारवासारव; म्हणाले...

Laxman Hake Controversial Statement: OBCनेते लक्ष्मण हाके नव्या वादात सापडण्याची शक्यता आहे. माळीसमाजाबद्दल लक्ष्मण हाकेंनी वादग्रस्त विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झालंय. ओबीसींचं नेतृत्त्व धनगर समाजाकडे गेल्यानं माळी सामाजात पोटदुखी निर्माण झाल्याचं लक्ष्मण हाके म्हणालेत.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या व्हायर झालेल्या व्हिडिओची झी २४तास पुष्टी करत नाही. मात्र त्यांच्या या विधानानंतर माळी समाजात संतापाची लाट उसळलीये. लक्ष्मण हाकेंनी दिलगिरी व्यक्त करावी अशी मागणी नवनाथ वाघमारेंनी केलीये.
माळयांचं एक दुखणं आहे. माळयांकडून नेतृत्व धनगर समाजाकडे चाललं. हे त्यांच्या पोटात दुखतय. भुजबळांचे पोरं दोन्ही काही कामाचे नाहीत. बाकीच्या कार्यकर्त्याना भुजबळांनी वर येऊ दिले नाही, मग आता काय करायचं. असं व्हायरल व्हिडीओत हाके यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान हाके यांच्या व्हायरल व्हिडीओतील वक्तव्यावरून ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी हाके यांनी दिलगिरी व्यक्त करण्याची मागणी करत हाके यांचा निषेध नोंदवलाय. तर भुजबळ यांच्यावरील टीकेवरूनही हाके यांचा समाचार घेतलाय.
हा खोडसाळपणा आहे. ओबीसीमध्ये फूट पाडण्याचा शांत डोक्याने केलेला प्रयत्न आहे. सकाळीच भुजबळ साहेबांशी माझे बोलणे झाले आहे . त्यांची पाठीवरची थाप माझ्यासाठी ऊर्जा देणारी आहे
ओबीसीचा लढा कधीही थांबणार नाही. एआयद्वारे पंतप्रधानांना सोडले जात नाही लक्ष्मण हाके तर दररोज हजारो लोकांशी संवाद साधतो. मी माझ्या आयुष्यात महात्मा ज्योतिबा फुले यांना आदर्श मानले आज माझे आदर्श भुजबळ आहेत. असे फेक व्हिडिओ पसरवून ओबीसी समाज दुभंगणार नाही, असं लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं आहे.
सकाळी दोन तीन वेळा फोन आले. त्यांनी सांगितले काहीतरी गैरसमज झाले आहेत. ते म्हणाले खुलासा करणार आहेत आणि मी सुद्धा सांगितले यावर कॉमेंट करायची नाही, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.