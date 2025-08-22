English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'माळी सामाजात पोटदुखी...' वादग्रस्त वक्तव्याचा Video व्हायरल होताच लक्ष्मण हाकेंची सारवासारव; म्हणाले...

Laxman Hake Controversial Statement: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचं माळी समाजाबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणारा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. वाघमारे यांच्याकडून हाके यांचा निषेध, दिलगिरी व्यक्त करण्याची केली मागणी

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 22, 2025, 11:37 AM IST
Laxman Hake Controversial Statement: OBCनेते लक्ष्मण हाके नव्या वादात सापडण्याची शक्यता आहे. माळीसमाजाबद्दल लक्ष्मण हाकेंनी वादग्रस्त विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झालंय. ओबीसींचं नेतृत्त्व धनगर समाजाकडे गेल्यानं माळी सामाजात पोटदुखी निर्माण झाल्याचं लक्ष्मण हाके म्हणालेत. 

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या व्हायर झालेल्या व्हिडिओची झी २४तास पुष्टी करत नाही. मात्र त्यांच्या या  विधानानंतर माळी समाजात संतापाची लाट उसळलीये. लक्ष्मण हाकेंनी दिलगिरी व्यक्त करावी अशी मागणी नवनाथ वाघमारेंनी केलीये. 

नेमकं काय म्हणाले लक्ष्मण हाके?

माळयांचं एक दुखणं आहे. माळयांकडून नेतृत्व धनगर समाजाकडे चाललं. हे त्यांच्या पोटात दुखतय. भुजबळांचे पोरं दोन्ही काही कामाचे नाहीत. बाकीच्या कार्यकर्त्याना भुजबळांनी वर येऊ दिले नाही, मग आता काय करायचं. असं व्हायरल व्हिडीओत हाके यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान हाके यांच्या व्हायरल व्हिडीओतील वक्तव्यावरून ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी हाके यांनी दिलगिरी व्यक्त करण्याची मागणी करत हाके यांचा निषेध नोंदवलाय. तर भुजबळ यांच्यावरील टीकेवरूनही हाके यांचा समाचार घेतलाय.

व्हायरल व्हिडिओनंतर लक्ष्मण हाकेंची प्रतिक्रिया?

हा खोडसाळपणा आहे. ओबीसीमध्ये फूट पाडण्याचा शांत डोक्याने केलेला प्रयत्न आहे. सकाळीच भुजबळ साहेबांशी माझे बोलणे झाले आहे . त्यांची पाठीवरची थाप माझ्यासाठी ऊर्जा देणारी आहे
ओबीसीचा लढा कधीही थांबणार नाही. एआयद्वारे पंतप्रधानांना सोडले जात नाही लक्ष्मण हाके तर दररोज हजारो लोकांशी संवाद साधतो. मी माझ्या आयुष्यात महात्मा ज्योतिबा फुले यांना आदर्श मानले आज माझे आदर्श भुजबळ आहेत. असे फेक व्हिडिओ पसरवून ओबीसी समाज दुभंगणार नाही, असं लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं आहे. 

छगन भुजबळ काय म्हणाले?

सकाळी दोन तीन वेळा फोन आले. त्यांनी सांगितले काहीतरी गैरसमज झाले आहेत. ते म्हणाले खुलासा करणार आहेत आणि मी सुद्धा सांगितले यावर कॉमेंट करायची नाही, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

