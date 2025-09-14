मराठा समाजातील मुलींच्या लग्नाबद्दल अपशब्द; लक्ष्मण हाके यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

Laxman Hake controversial statement on marriage : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या विरोधात तलवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बीडच्या शृंगारवाडीतील सभेमध्ये मराठा समाजाबद्दल आणि मुलींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य हाकेंनी केलं होते. मराठा समाजातील मुलींचे लग्न आता आमच्या मुलांसोबत लावा या वक्तव्यामुळे मराठा समाज आक्रमक होत आज गुन्हा दाखल केला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी जीआर काढल्यानंतर राज्यातलं वातावरण तापल आहे. ओबीसी संघटनांसह ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास त्यांनी प्रचंड विरोध केला आहे. या सगळ्या वादात आता ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी वेगळाच मुद्दा पुढे केला आहे. मराठा-ओबीसी वाद संपवायचा असेल, तर ओबीसी मुलांची लग्न मराठा मुलींशी लावा. तुम्ही आमच्यात आला आता जात संपली असून मी 11 पोरं सुचवतो त्यांचं लग्नं जाहीर करा. असं लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे यांना थेट चॅलेंज दिले.
लक्ष्मण हाकेंच्या आव्हानाला मनोज जरांगेंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. आम्ही आजवरच्या लढाईत महिलांचा उल्लेख केला नव्हता. आम्ही सर्व जातीधर्माच्या महिलांचा सन्मान करतो. मात्र हाकेंनी असं बोलून घाण केली, असं जरांगेंनी म्हटल आहे. लक्ष्मण हाकेंनी एका कार्यक्रमादरम्यान केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर संभाजीनगरमध्ये मराठा आंदोलक आक्रमक झालेत. हाकेंच्या प्रतिमेला जोडे मारण्यात आले.संभाजीनगरात आल्यास हाकेंना जोड्याने मारणार अशी प्रतिक्रिया मराठा आंदोलकांनी दिली.