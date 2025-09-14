English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठा समाजातील मुलींच्या लग्नाबद्दल अपशब्द; लक्ष्मण हाके यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

मराठा समाजातील मुलींबद्दल अपशब्द वक्तव्य करणाऱ्या लक्ष्मण हाके विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना ते वक्तव्य भोवले आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 14, 2025, 05:22 PM IST
Laxman Hake controversial statement on marriage : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या विरोधात तलवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बीडच्या शृंगारवाडीतील सभेमध्ये मराठा समाजाबद्दल आणि मुलींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य हाकेंनी केलं होते. मराठा समाजातील मुलींचे लग्न आता आमच्या मुलांसोबत लावा या वक्तव्यामुळे मराठा समाज आक्रमक होत आज गुन्हा दाखल केला आहे.

मराठा आरक्षणासाठी जीआर काढल्यानंतर राज्यातलं वातावरण तापल आहे. ओबीसी संघटनांसह ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास त्यांनी प्रचंड विरोध केला आहे. या सगळ्या वादात आता ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी वेगळाच मुद्दा पुढे केला आहे. मराठा-ओबीसी वाद संपवायचा असेल, तर ओबीसी मुलांची लग्न मराठा मुलींशी लावा. तुम्ही आमच्यात आला आता जात संपली असून मी 11 पोरं सुचवतो त्यांचं लग्नं जाहीर करा. असं लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे यांना थेट चॅलेंज दिले.

लक्ष्मण हाकेंच्या आव्हानाला मनोज जरांगेंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. आम्ही आजवरच्या लढाईत महिलांचा उल्लेख केला नव्हता. आम्ही सर्व जातीधर्माच्या महिलांचा सन्मान करतो. मात्र हाकेंनी असं बोलून घाण केली, असं जरांगेंनी म्हटल आहे. लक्ष्मण हाकेंनी एका कार्यक्रमादरम्यान केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर संभाजीनगरमध्ये मराठा आंदोलक आक्रमक झालेत. हाकेंच्या प्रतिमेला जोडे मारण्यात आले.संभाजीनगरात आल्यास हाकेंना जोड्याने मारणार अशी प्रतिक्रिया मराठा आंदोलकांनी दिली.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

