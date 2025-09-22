English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंच्या व्हायरल ऑडिओ क्लिपवरून महाराष्ट्राचे राजकारण तापले!

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि एका तरुणामधील संवादची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये तरुण लक्ष्मण हाके यांना पैसे देण्याबाबत विचारणा करतोय. तसंच या ऑडिओ क्लिपमधील तरूण हा हाकेंना शिवीगाळ देखील करतोय.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 22, 2025, 12:03 AM IST
Laxman hake controversy : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंच्या एका व्हायरल ऑडिओ क्लिपवरून चांगलंच राजकारण तापले आहे. या ऑडिओ क्लिपमध्ये एक अज्ञात व्यक्ती अगोदर हाकेंना पैसे देण्याची भाषा करतोय. सुरूवातील पैशांसाठी नकार देत असलेले हाके शेवटी मित्राचा यूपीआय नंबर संबंधित व्यक्तीला देण्यासाठी तयार होतात. मात्र, यानंतर समोरील व्यक्ती हा लक्ष्मण हाके यांना शिवीगाळ करण्यास सुरूवात करतोय. त्यामुळे या ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून लक्ष्मण हाकेंना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.

या व्हायरल ऑडिओ क्लिपनंतर लक्ष्मण हाकेंनी स्पष्टीकरण दिलंय. मी कोणालाही कॉल केलेला नव्हता समोरून कॉल आला आणि पैशांच्या भाषेसह मला शिवीगाळ करण्यात आली. या ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून बदनाम करण्याचा डाव असल्याचाही आरोप हाकेंकडून करण्यात आलाय. ओबीसी आरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके मैदानात उतरले आहेत. ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणामध्ये कोणीही दुसरा वाटेकरी नको अशी भूमिका हाकेंनी घेतलीय. त्यामुळे ते राज्यभर फिरताय. त्यामुळे लोक पैसे देतात अशी प्रतिक्रिया विजय वडेट्टीवारांनी दिली. दरम्यान काही नालायक लोक त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची सडकून टीका देखील विजय वडेट्टीवारांनी केली.

याआधीही लक्ष्मण हाकेंवर हल्ले करण्यात आले आहेत. पुन्हा एकदा ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून हाकेंना शिवीगाळ करण्यात आलीय. त्यामुळे षडयंत्र रचून ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल करण्यात आल्याचा आरोप हाकेंनी केला.. तसंच कितीही बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला तरी ओबीसींसाठी लढत राहणार असल्याचा इशारा हाकेंनी दिला.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

