सर्वात मोठ्या, सर्वात पावरफुल कंपनीशी एकटाच लढला! मुंबईच्या कर्मचाऱ्याने TCS कंपनीला असा धडा शिकवला की...

Tata Consultancy Services: हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढल्याने टाटा कंपनी वादात सापडली. आता पुन्हा एकदा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) चर्चेत आली आहे. यंदा कंपनीने नाही तर एक कर्मचाऱ्याने कंपनीला दणका दिला आहे. TCS कंपनीच्या मुंबई कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने सुटी मागितली असता कंपनीने त्याला राजीनामा देण्यास भाग पाडले. मात्र, यानंतर कंपनीने त्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचे पैसे देण्यास नकार दिला. यानंतर हा कर्मचारी थेट कोर्टात गेला.
संबधीत कर्मचारी सात वर्षांपासून कंपनीत कार्यरत होता. दरम्यान, त्याने त्याच्या आजारी वडिलांची काळजी घेण्यासाठी आपत्कालीन रजा घेतली, ज्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले होते. कंपनीने त्याच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. शेवटी, कंटाळून त्याने राजीनामा दिला. त्यानंतर कंपनीने त्याला त्याची ग्रॅच्युइटीचे पैसे देण्यास नकार दिला, म्हणून त्याने कामगार कार्यालयात अपील केले आणि शेवटी तो जिंकला.
फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज (FITE) ने ट्विट केले की, "भरपूर रजा शिल्लक असूनही, TCS ने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. इतकचं नाही तर त्यांची ग्रॅच्युइटी देखील रोखली." तक्रारीनंतर, मुंबई कामगार कार्यालयाने TCS व्यवस्थापनाला बोलावले. कामगार आयुक्तांनी कंपनीला अन्याय्य कामगार पद्धतींबद्दल इशारा दिला आणि TCS ला कर्मचाऱ्याला सात वर्षांच्या सेवेसाठी त्याची पूर्ण ग्रॅच्युइटी देण्याचे आदेश दिले. अखेर त्या व्यक्तीला त्याची पूर्ण ग्रॅच्युइटी रक्कम मिळाली.
FITE ने म्हटले आहे की प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या हक्कासाठी लढले पाहिजे. कामगार कार्यालय/कामगार मंत्रालयाला कोणत्याही कंपनीच्या अंतर्गत धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा आणि आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार कर्मचाऱ्यांना आहे. जसे की नोकरीवरून काढून टाकणे, जबरदस्तीने राजीनामा देणे, चुकीच्या पद्धतीने नोकरीवरून काढून टाकणे किंवा थकबाकी रोखणे. जर तुम्हाला अशा समस्या येत असतील तर कृपया त्यांची तक्रार करा असे अवाहन FITE ने केले आहे.