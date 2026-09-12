आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनी, वायू आणि कचरा प्रदूषण तसेच रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुण्यातील नागरिक विद्यानंद सुहास बापट यांच्या वतीने कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे आणि त्यांच्या टीमने संबंधित प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे महापालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना ही नोटीस देण्यात आली आहे.
गणेशोत्सवादरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी उच्च क्षमतेचे अॅम्प्लीफायर, DJ आणि लेझर शो वापरण्यावर बंदी घालावी, अशी प्रमुख मागणी नोटिशीत करण्यात आली आहे. मोठ्या आवाजामुळे नागरिकांना होणारा त्रास, तसेच ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन उत्सव काळात नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्या ध्वनीपातळीवर आणि कोणत्या वेळेत कायदेशीर मर्यादा लागू होतात, हे संबंधित नियम व स्थानिक आदेशांनुसार ठरते.
मुंबई उच्च न्यायालयातील ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित आदेश आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः रुग्णालये, न्यायालये आणि शाळांच्या परिसरातील १०० मीटरचा ‘सायलेन्स झोन’ पाळण्यावर भर देण्यात आला आहे. ढोल-ताशा पथकांच्या आवाजावरही नियमांनुसार मर्यादा असाव्यात, अशी भूमिका नोटिशीत मांडण्यात आली आहे.
गणेशोत्सवातील मंडपांमुळे अनेकदा रस्त्यांची उपलब्ध जागा कमी होऊन वाहतूक कोंडी आणि पादचाऱ्यांना अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे पुणे महापालिकेने सार्वजनिक रस्त्यांवरील सर्व गणेश मंडपांची पाहणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने आणि पादचाऱ्यांना अडथळा ठरणारे मंडप किंवा अतिक्रमणे हटवावीत, अशीही मागणी आहे.
उत्सवादरम्यान निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याबरोबरच विविध प्रदूषणकारी वस्तूंवर निर्बंध आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. CO₂ कॉन्फेटी कॅनन, फटाके आणि प्लास्टिक कचऱ्याच्या वापराबाबत कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी नोटिशीत करण्यात आली आहे. ध्वनीची पातळी नागरिकांना प्रत्यक्ष दिसावी यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी रिअल-टाइम डेसिबल डिस्प्ले बसवण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
नोटीस पाठवणाऱ्या पक्षाने प्रशासनाने गणेशोत्सव काळातच या मागण्यांवर कारवाई करावी, अशी भूमिका घेतली आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गणेशोत्सवानंतरही प्रशासनाकडून अपेक्षित पावले उचलली गेली नाहीत, तर न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचे सांगण्यात आले आहे. या भूमिकेमागे उत्सवाला विरोध नसून कायद्याची अंमलबजावणी आणि नागरिकांचे आरोग्य, सुरक्षितता व सार्वजनिक मार्ग मोकळे ठेवणे हा उद्देश असल्याचे नोटीस देणाऱ्या बाजूने स्पष्ट केले आहे.
गणेशोत्सव हा श्रद्धा आणि सार्वजनिक सहभागाचा मोठा उत्सव असला, तरी ध्वनीची मर्यादा, सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन सेवांना मार्ग या बाबीही महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे उत्सव आणि कायद्याचे पालन यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. ही नोटीस म्हणजे प्रशासनाकडे केलेली कायदेशीर मागणी असून, त्यावर संबंधित यंत्रणा काय निर्णय घेते हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.