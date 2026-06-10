/विधान परिषदेचा नाशिकचा तिढा सुटता सुटेना, शिवसेना नेत्यांनी टेकले गोकुळ गीतेंसमोर हात, गोकुळ गीते निवडणूक लढण्यावर ठाम

Maharashtra Politics : महायुतीत नाशिक विधानपरिषदेचा तिढा सुटत नाहीये. गोकुळ गिते हे निवडणूक लढवण्यावर ठाम असल्यानं महायुतीच्या एकीचं गोकुळ झाल्याची चर्चा सुरु झालीये. माघार घेतली तरी घरी बसेन पण नरेंद्र दराडेंना पाठिंबा देणार नाही अशी भूमिका गोकुळ गीतेंनी घेतली.
विधान परिषदेच्या नाशिक मतदारसंघातला तिढा सुटता सुटत नाही. भाजप आणि शिवसेना नेत्यांनी मिशन माघार मोहीम हाती घेऊन आठवडा उलटला तरी या मोहिमेला पूर्णतः यश मिळताना दिसत नाही. गिरीश महाजन आणि उदय सामंत हे काही दिवस नाशिकमध्ये तळ ठोकून होते. पण संपूर्ण माघार होत नसल्यानं ते ही मुंबईला निघून गेले. नाशिकची निवडणूक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय निवडणूक झालीये की काय अशी स्थिती निर्माण झाल्याचं शिवसेना नेते जाहीरपणे बोलू लागलेत.
गोकुळ गीते एकनाथ शिंदेंच्या भेटीसाठी मुंबईत आलेत. ते एकनाथ शिंदेंना भेटणार असले तरी काही केल्या माघार घेणार नाही हे त्यांचं ठाम मत आहे. निवडणुकीत आपला विजय होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. समजुतीसाठी कोणतंही आश्वासन आपल्याला नको असंही त्यांनी निक्षून सांगितलंय. निवडणुकीतून माघार घेण्याची वेळ आली तरी आपण माघार घेऊन घरी बसू पण नरेंद्र दराडेंना पाठिंबा देणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतलीय. गणेश गीतेंनी माघार घेतली पण आपण त्या मनस्थितीत नसल्याचं ते वारंवार सांगू लागलेत.
गोकुळ गीतेंच्या हटवादी भूमिकेमुळं जळगावातला तिढा सुटत नाही. जळगावातील महायुतीतल्या अडचणींशी घेणंदेणं नसल्याचं गोकुळ गीते सांगतायत. जळगाव आणि नाशिकच्या तिढ्यामुळं महायुतीच्या एकीचं गोकुळ झालंय हे मात्र तेवढंच खरं. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेच्या नाशिकच्या जागेवरून महायुतीत सुरू असलेला तिढा आज सुटण्याचे संकेत मिळतायते. गोकुळ गिते आज मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. या जागेवरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थेट नाराजी व्यक्त केली होती.. या नाराजीनाट्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः गोकुळ गीते यांच्याशी फोनवरून चर्चाही केली.