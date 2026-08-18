मुलीला मिळणार 1 लाख 1 हजार; काय आहे लेक लाडकी योजना? आधी अटी जाणून घ्या!

महाराष्ट्रातील मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवणे आणि बालविवाह तसेच कुपोषणाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘लेक लाडकी योजना’ सुरू केली आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या पात्र मुलींना या योजनेत विविध टप्प्यांवर एकूण 1 लाख 1 हजार रुपयांचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, हा लाभ मिळण्यासाठी रेशनकार्ड, उत्पन्न, रहिवास आणि इतर काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
महिला आणि बाल विकास विभागामार्फत ही योजना राबवली जाते. मुलीचा जन्मदर वाढवणे, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, कुपोषण आणि बालमृत्यू कमी करणे तसेच बालविवाह रोखणे ही योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेऐवजी 30 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार ‘लेक लाडकी’ योजना सुरू करण्यात आली.
पात्र लाभार्थी मुलीला ही रक्कम एकाच वेळी मिळत नाही. ती वेगवेगळ्या टप्प्यांवर दिली जाते. जन्मानंतर 5 हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यानंतर 6 हजार, सहावीत 7 हजार आणि अकरावीत 8 हजार रुपये मिळतात. मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 75 हजार रुपये दिले जातात. अशा प्रकारे एकूण लाभ 1,01,000 रुपये होतो.
ही योजना मुख्यतः पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबातील 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या एक किंवा दोन मुलींसाठी लागू आहे. कुटुंबात एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास मुलगीही पात्र ठरू शकते. लाभार्थी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसणे आवश्यक आहे. लाभार्थीचे बँक खाते महाराष्ट्रात असणेही आवश्यक आहे.
योजनेतील सर्वात महत्त्वाच्या अटींपैकी एक म्हणजे काही टप्प्यांवर कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्रसादर करावे लागते. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी आणि दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे शासनाच्या माहितीत नमूद आहे. दुसऱ्या प्रसूतीत जुळ्या मुली झाल्यास त्यांच्यासाठीही विशेष तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ मुलगी 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मली आहे म्हणून आपोआप संपूर्ण 1.01 लाख रुपये मिळतील, असे समजणे चुकीचे ठरेल.
लाभासाठी मुलीचा जन्म दाखला, कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, मुलीचे आधार कार्ड, पालकांचे आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. पुढील टप्प्यांनुसार शाळेचे कागदपत्र, कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र आणि 18 वर्षांनंतरच्या अंतिम लाभासाठी मुलगी अविवाहित असल्याचे स्वयंघोषणापत्र आवश्यक असू शकते. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास लाभाच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो.
योजनेच्या अर्जासाठी अनधिकृत वेबसाइट किंवा सोशल मीडियावरील संशयास्पद लिंकवर वैयक्तिक माहिती देऊ नये. उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, लाभासाठी नजीकच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS) प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क करता येतो. स्थानिक पातळीवर अंगणवाडी यंत्रणेमार्फत अर्ज व कागदपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन मिळते. त्यामुळे पात्र पालकांनी आपल्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्र किंवा संबंधित ICDS प्रकल्प कार्यालयात योजनेची अद्ययावत माहिती तपासूनच अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.