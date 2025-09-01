पितृपक्षापूर्वीच करुन ठेवा लिंबांची खरेदी, कारण....

Lemon Price In Pitrupaksha: पितृपक्ष यंदा 7 सप्टेंबरपासून सुरू होतंय. पितृपक्षात कोणतेही धार्मिक कार्य केले जात नाही. मात्र या पंधरवड्यात केल्या जाणाऱ्या काही कार्यात लिंबाचा वापर केला जातो. यंदा तृतीया आणि चतुर्थी या तिथीचे श्राद्ध एकाच दिवशी केले जाणार आहे. यंदा पितृपक्षात लिंबाचे दर महागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं लिंबू महाग होण्याआधीच खरेदी करुन ठेवणे ग्राहकांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे.
उन्हाळ्यात लिंबाच्या मागणीत वाढ होते. उन्हाच्या झळा असह्य झाल्याने लिंबू सरबत, लिंबू पाणी याची मागणी वाढते. तसंच, उत्पादनात घट झाल्याने एप्रिल ते जूनदरम्यान लिंबाचा दर 200 रुपये किलोपर्यंत विकला जातो. सध्या लिंबाचा किरकोळ बाजारभाव 40 ते 50 रुपये प्रति किलो आहे. तर तीन ते पाच नग लिंब दहा रुपयांना विकले जातात.
व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पितृपक्षात लिंबू श्राद्धासाठी किंवा इतर पदार्थात जास्त वापरला जातो. त्यामुळं त्याची मागणी वाढते. तसंच, कधी कधी पुरवठादेखील कमी होतो. त्यामुळं एका नगासाठी 10 ते 20 रुपये मोजावे लागतात. लिंबाची उपलब्धताता कमी जास्त होते, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळं पितृपक्षाच्या आधीच लिंबाची खरेदी करुन ठेवा.
लिंबू आरोग्यासाठी वरदान आहे. यात नैसर्गिक व्हिटॅमीन सी असल्यामुळं रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. सर्दी खोकल्यावरही लिंबू प्रभावी आहे. सकाळी कोमट पाण्यात लिंबू घेतल्यास शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर टाकते. तसंच, त्वचेसाठीदेखील लिंबू गुणकारी आहे.
कधी आहे पितृपक्ष
यंदा पितृपक्ष भाद्रपद म्हणजेच 7 सप्टेंबर पासून सुरु होतोय. तर, सर्वपित्री अमावस्येला म्हणजेच 21 सप्टेंबर रोजी संपेल.
पितृपक्षात साधारणपणे कोणतेही शुभ धार्मिक कार्य, जसे की विवाह, मुंज, गृहप्रवेश, किंवा इतर शुभ कार्ये केली जात नाहीत. या काळात पितरांच्या स्मरणार्थ श्राद्ध आणि तर्पण यांसारखी कार्ये केली जातात.
