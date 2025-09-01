English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पितृपक्षापूर्वीच करुन ठेवा लिंबांची खरेदी, कारण....

Lemon Price In Pitrupaksha: पितृपक्षात लिंबांची मागणी वाढते अशावेळी लिंबांचे दरदेखील गगनाला भिडतात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 1, 2025, 05:10 PM IST
पितृपक्षापूर्वीच करुन ठेवा लिंबांची खरेदी, कारण....
lemon price will be hike in pitru paksha

Lemon Price In Pitrupaksha: पितृपक्ष यंदा 7 सप्टेंबरपासून सुरू होतंय. पितृपक्षात कोणतेही धार्मिक कार्य केले जात नाही. मात्र या पंधरवड्यात केल्या जाणाऱ्या काही कार्यात लिंबाचा वापर केला जातो. यंदा तृतीया आणि चतुर्थी या तिथीचे श्राद्ध एकाच दिवशी केले जाणार आहे. यंदा पितृपक्षात लिंबाचे दर महागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं लिंबू महाग होण्याआधीच खरेदी करुन ठेवणे ग्राहकांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्हाळ्यात लिंबाच्या मागणीत वाढ होते. उन्हाच्या झळा असह्य झाल्याने लिंबू सरबत, लिंबू पाणी याची मागणी वाढते. तसंच, उत्पादनात घट झाल्याने एप्रिल ते जूनदरम्यान लिंबाचा दर 200 रुपये किलोपर्यंत विकला जातो. सध्या लिंबाचा किरकोळ बाजारभाव 40 ते 50 रुपये प्रति किलो आहे. तर तीन ते पाच नग लिंब दहा रुपयांना विकले जातात. 

पितृपक्षात लिंबाचा दर का वाढतो?

व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पितृपक्षात लिंबू श्राद्धासाठी किंवा इतर पदार्थात जास्त वापरला जातो. त्यामुळं त्याची मागणी वाढते. तसंच, कधी कधी पुरवठादेखील कमी होतो. त्यामुळं एका नगासाठी 10 ते 20 रुपये मोजावे लागतात. लिंबाची उपलब्धताता कमी जास्त होते, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळं पितृपक्षाच्या आधीच लिंबाची खरेदी करुन ठेवा. 

लिंबाचे फायदे

लिंबू आरोग्यासाठी वरदान आहे. यात नैसर्गिक व्हिटॅमीन सी असल्यामुळं रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. सर्दी खोकल्यावरही लिंबू प्रभावी आहे. सकाळी कोमट पाण्यात लिंबू घेतल्यास शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर टाकते. तसंच, त्वचेसाठीदेखील लिंबू गुणकारी आहे. 

कधी आहे पितृपक्ष

यंदा पितृपक्ष भाद्रपद म्हणजेच 7 सप्टेंबर पासून सुरु होतोय. तर, सर्वपित्री अमावस्येला म्हणजेच 21 सप्टेंबर रोजी संपेल. 

FAQ

1. यंदा पितृपक्ष कधी आहे?

यंदा पितृपक्ष 7 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होत आहे आणि 21 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वपित्री अमावस्येला संपेल.

2. पितृपक्षात कोणती धार्मिक कार्ये केली जात नाहीत?

पितृपक्षात साधारणपणे कोणतेही शुभ धार्मिक कार्य, जसे की विवाह, मुंज, गृहप्रवेश, किंवा इतर शुभ कार्ये केली जात नाहीत. या काळात पितरांच्या स्मरणार्थ श्राद्ध आणि तर्पण यांसारखी कार्ये केली जातात.

3. पितृपक्षात लिंबाचा वापर का केला जातो?

पितृपक्षात लिंबाचा वापर श्राद्ध विधींसाठी आणि काही पदार्थांमध्ये केला जातो, ज्यामुळे या काळात लिंबाची मागणी वाढते.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
lemon pricePitru PakshaPitru Paksha 2025lemon price hike in pitru pakshaपितृपक्ष 2025

इतर बातम्या

'सुंदर हास्यामागे काय-काय सहन...'; प्रिया मराठेसा...

मनोरंजन