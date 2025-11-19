नागरी वस्त्यांमध्ये वाढला बिबट्यांचा वावर! पण नेमकं कोण कुणाच्या घरात शिरलंय?

Leporad : राज्यातल्या अनेक शहरांमध्ये बिबट्याची दहशत पसरताना पाहायला मिळतेय. मानवी वस्तीत बिबट्यांचा वावर वाढू लागलाय. बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेक जण जखमी झालेत तर काहींचा मृत्यू झालाय. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. मानवी वस्तीत बिबट्या शिरला असं वारंवार म्हटलं जातंय. मात्र नेमकं कोण कुणाच्या घरात शिरलं हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय. राज्यात अनेक ठिकाणी मानवी वस्तीत बिबट्यांचा वावर वाढू लागलाय. राज्यातील अनेक शहरांच्या मध्यवर्ती भागात बिबट्या शिरण्याच्या आणि माणसांवर हल्ले करण्याच्या घटना अलिकडे वारंवार घडताना पहायला मिळताहेत. त्यामुळे या शहरांमध्ये बिबट्यांची दहशत पाहायला मिळतेय. दिवस मावळतीला आल्यानंतर घरातून बाहेर पडायचं की नाही याबाबत माणसं आता 10 वेळा विचार करू लागलीयत.
कोल्हापूर शहराचा मध्यवर्ती भाग असलेल्या ताराबाई पार्कमध्ये बिबट्या शिरला. शहरातील उच्चभ्रू वस्तीत असलेल्या हॉटेल वूडलँड परिसरात हा बिबट्या आढळून आला होता. बिबट्याने बागेत काम करणा-या एका नागरिकावर हल्ला केला. माहिती मिळताच पोलीस आणि वनविभागाचं पथक तातडीनं घटनास्थळी दाखल झालं. दरम्यान बिबट्याला जेरबंद करताना या बिबट्यानं एका पोलीस कर्मचा-यावरही झडप घेऊन त्याला जखमी केलं. त्यानंतर हा बिबट्या महावितरणाच्या कार्यालयाच्या मागील चेंबरमध्ये शिरला. वनविभागाच्या पथकानं या बिबट्याला भुलीचं इंजेक्शन आणि मोठ्या शिताफीनं जाळ्यामध्ये पकडलं.
नाशिकच्या भर वस्तीत शिरत बिबट्याने धुमाकुळ घातला. नाशिकच्या गंगापूर रोडवर या बिबट्याने 3 ते 4 जणांवर हल्ला करत जखमी केलं. यावेळी बिबट्याला पकडताना वनविभागाचा एक कर्मचारी गंभीर जखमी झाला. जवळपास 3 ते 4 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर या बिबट्याला जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आलंय.
नागपूर शहराच्या भांडेवाडी परिसरातील एका घरात बिबट्या शिरला. दाट वस्तीतील घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर एक बिबट्या घुसल्याची घटना सकाळी साधारण सातच्या सुमारास उघडकीस आली. एका लहान मुलाने आपल्या घराजवळ चकाकणारी नजर आणि सावली पाहिल्यानंतर ही माहिती पसरली आणि काही क्षणांतच परिसरात मोठी गर्दी झाली. यानंतर वनविभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून संपूर्ण परिसर सुरक्षित करण्याचे आणि नागरिकांना सुरक्षित अंतरावर ठेवण्याचे काम पोलिस विभागाच्या मदतीने सुरू करण्यात आले. तब्बल 4 तासांच्या थरार नाट्यानंतर डार्ट मारुन बिबट्याला वनविभागानं जेरबंद केलं.
बिबट्यांच्या वाढत्या मानवावरील हल्ल्यांची समस्या 'राज्य आपत्ती' म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत. तसेच बिबट्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेड्यूल-१ मधून वगळून शेड्यूल-२ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही सादर करा, असे ते म्हणाले. बिबट्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तातडीने पिंजरे बसवावेत.असे निर्देश आता मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत.
बिबट्यांचा मानवी वस्त्यांमध्ये वावर वाढला असं आपण वारंवार म्हणतोय. मात्र बिबटे मानवी वस्तीत शिरले की माणसाच्या अतिक्रममांमुळे कमी होत चाललेला नैसर्गिक अधिवास याला कारणीभूत आहे याचा विचार कधी केला जात नाही.
वाढत्या शहरीकरणामुळे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत चाललाय, त्यामुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी आणि राहण्यासाठी जागा मिळत नाही. मानवी वस्त्यांजवळ असलेल्या शेतांमध्ये बिबटे लपतात, ज्यामुळे त्यांना मानवी वस्तीत सहज शिरता येतं. नैसर्गिक अधिवास कमी होत असल्याने शिकार मिळणं कठीण झालंय. नागरी वस्तीत भटके कुत्रे हे बिबट्यासाठी सहज शिकार ठरतायत. मानवी वस्तीचा विस्तार वनक्षेत्रांपर्यंत पोहोचलाय, त्यामुळे बिबट्या आणि माणूस यांचा संघर्ष वाढत चाललाय.
बिबट्या मानवी वस्तीत शिरण्याचे ही काही प्रमुख कारणं आहेत. यावरही प्रशासनाच्या पातळीवर विचार होणं गरजेचं आहे. माणसांची सुरक्षा महत्वाची आहे. मात्र बिबट्यांसाठी नैसर्गिक अधिवास राखीव ठेवणं याबाबातही प्रशासनाने काही तरी उपायोजना करणं अतिशय महत्वाचं आहे. याचा कोणताही विचार न करता आपण फक्त बिबट्यांना गोळ्या घाला, त्यांचा नायनाट करा त्यांनी गुजरातला पाठवा त्यांची नसबंदी करा असे उपाय करत राहिलो तर त्याने ही समस्या कमी होणार नाही. माणसाची जीव महत्वाचा आहेच पण याच्यासोबतच याही बाबींचा प्रशासनाने विचार करायला हवा.
