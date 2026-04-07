महाराष्ट्रातील 'या' बँकेच्या खातेदारांना काढता येत नाही आपल्या खात्यातून पैसे, RBI ने रद्द केले लाइसेन्स, या बँकेत तुमचे तर खाते नाही ना?

License of Shirpur Merchants Co-operative Bank Cancelled: भारतीय रीझर्व्ह बँकही भारताची केंद्रीय बँक आहे जी, देशातील सर्व बँकांचे नियमन करते आणि चलनी नोटांची छपाई करून अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवते. दरम्यान, या बँकेने महाराष्ट्राच्या शिरपुर येथील मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. खातेधारकांच्या हिताचे सुरक्षित करण्यासाठी केंद्रीय बँकेकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआय बँकेने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, शिरपूर मर्चंट्स को-ओपरेटिव्हि बँकेचा परवाना तात्काळ रद्द करण्यात आल्यामुळे, काल (सोमवार, 6 एप्रिल 2026) रोजी संध्याकाळीच कार्यालयाची वेळ संपल्यानंतर बँकेच्या सर्व सेवा बंद झाल्या. पण यामागचे कारण काय आहे? जाणून घेऊया.
दरम्यान, शिरपूर मर्चंट्स को-ओपरेटिव्हि बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आल्यामुळे, आता यापुढे बँक ग्राहकांकडून नवीन ठेवी स्वीकारू शकणार नाही. तसेच कोणत्याही कर्जावर किंवा देयकांवर प्रक्रिया करू शकणार नाही. याव्यतिरिक्त आरबीआय बँकेने सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना सदर बँकेवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. यामुळे खातेधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खळबळ उडाली आहे.
आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करण्यामागे अनेक अधिकृत कारणे स्पष्ट केली आहेत. मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या तपासणीत असे उघड झाले की, शिरपूर शिरपूर मर्चंट्स को-ओपरेटिव्हि बँकेकडे त्यांचा व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक असणारे किमान भांडवल नव्हते. तसेच बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती भविष्यात नफा मिळवण्यासाठी किंवा संकट काळात परिस्थिती संभाळता येईल इतकी पुरेशी नाही. याशिवाय आरबीआयने हेही स्पष्ट केले आहे की, जरी बँकेला कामकाज सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास ते खातेधारकांसाठी अत्यंत हानिकारक ठरेल.
सदर बँकेचा रद्द केल्यानंतर, खातेधारकांमध्ये मोठ्याप्रमाणात खळबळ उडाली. बँकेत असलेल्या ठेवींचे काय? परतावा मिळणार की नाही? मिळाला तरी तो किती? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पण याचाही विचार आरबीआयने केला आहे, त्यांनी याबाबत दिलासादायक माहिती दिली आहे. कारवाईअंतर्गत, ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसार प्रत्येक खातेधारकाला त्यांच्या ठेवींवर कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळते. बँकेने सादर केलेल्या माहितीनुसार, लहान-मोठ्या सर्व ठेवीदारांना त्यांचा पूर्ण परतावा मिळेल. आरबीआयने अशीही माहिती दिली आहे की, डीआयसीजीसीने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पात्र ठेवीदारांना 48.96 कोटी रुपये आधीच दिले आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांना कोणतीही काळजी करण्याची गरज नाही.
पुढील प्रक्रियेत नियुक्त लिक्विडेटर बँकेच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करून कायदेशीररित्या बँक तिची सर्व देणी फेडेल. तसेच ज्या ग्राहकांच्या ठेवी 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहेत, त्यांना उर्वरित रक्कम मिळवण्यासाठी लिक्विडेशन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल, ही रक्कम शिरपूर बँकेच्या मालमत्तेच्या वसुलीवर अवलंबून असेल.