सरकारी रुग्णालयात HIV रिपोर्ट पॉझिटीव्ह; महिलेचा संसार 15 महिन्यात मोडला; अखेर सत्य आलं समोर!

HIV Report: पंधरा महिन्यांपूर्वी सोलापुरात एक गर्भवती महिला एचआयव्ही पॉझिटीव्ह असल्याचं समोर आलं होतं. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 10, 2026, 10:18 PM IST
एचआयव्ही रिपोर्ट

HIV Report: सोलापुरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. आरोग्य विभागानं दिलेल्या एका चुकीच्या रिपोर्टमुळे एका महिलेचं संपूर्ण आयुष्यच उद्ध्वस्त झालंय.सोलापूरच्या आरोग्य विभागाच्या बेजबाबदारपणाची राज्यात चर्चा सुरु आहे. एक महिला एचआयव्ही निगेटिव्ह असतानाही तिचा रिपोर्ट एचआयव्ही पॉझिटीव्ह दाखवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या एका चुकीच्या रिपोर्टमुळे या महिलेचं संपूर्ण आयुष्यच उद्ध्वस्त झालंय. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

एचआयव्ही रिपोर्ट पॉझिटीव्ह 

पंधरा महिन्यांपूर्वी सोलापुरात एक गर्भवती महिला एचआयव्ही पॉझिटीव्ह असल्याचं समोर आलं होतं. गर्भवती असल्यानं तिच्यावर सोलापूरच्या सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तपासणीचा भाग म्हणून या महिलेची एचआयव्हीची टेस्ट करण्यात आली, दरम्यान या तपासणीत तीचा रिपोर्ट पॉसिटिव्ह आला, यानंतर महिलेवर एआरटी ट्रिटमेंट देखील सुरू करण्यात  आली. 

प्रशासनाच्या कारभारावर बोट 

यानंतर या महिलेनं इतर दुस-या ठिकाणी एचआयव्हीची टेस्ट केल्यानंतर तिचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला. तीन ते चार वेळा या महिलेनं टेस्ट केल्यानंतरही रिपोर्ट निगेटीव्हच आल्याचं समोर आलं, त्यामुळे आता सोलापूर सरकारी रूग्णालय प्रशासनाच्या कारभारावर बोट ठेवण्यात येतोय

15 महिन्यात संसार मोडला

आपण एचआयव्ही पॉझिटीव्ह नाहीत हे समोर येईपर्यंत खूप उशिर झालेला होता. सरकारी रूग्णालयात टेस्ट पॉझिटीव्ह आल्यानंतर या महिलेनं त्याच्या काही महिन्यानंतर दुस-या ठिकाणी टेस्ट केली आणि त्यानंतर तिचा रिपोर्ट निगेटीव्ह दाखवला, मात्र त्या 15 महिन्यात तिचा संसार मोडला. सासू-सासरे आणि नव-यानं तिला त्यांच्यापासून दूर केलं. त्यामुळे ही महिला प्रंचड तणावात होती, दरम्यान या पीडित महिलेला आता सामाजिक कार्यकर्त्यांची देखील साथ मिळालीय.

कारवाईचा इशारा 

दरम्यान या प्रकरणानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ वर्षा डोईफोडे यांनी कारवाईचा इशारा दिलाय. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिलीय.

दोषींवर कारवाई होणार का?

एका चुकीच्या रिपोर्टनं या महिलेच्या संसाराची धूळधाण उडालीय. त्यामुळे या बेजबाबदारपणाला जे कोणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी आता करण्यात येतीय. त्यामुळे दोषींवर कारवाई होणार का? याकडे आता लक्ष लागलंय.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

