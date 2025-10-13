English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गणेशोत्सवाप्रमाणे आता मुंबईत छटपूजेलाही सवलती, उत्तर भारतीयांना आकर्षित करण्याची भाजपकडे सुवर्णसंधी?

Municipal elections :  यंदा मुंबईत गणेशोत्सवाप्रमाणेच छटपूजेसाठी सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यावरून विरोधकांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 13, 2025, 08:43 PM IST
Municipal elections : महापालिका निवडणुका जवळ येताच राजकीय पक्षांची वेगवेगळी रणनीती समोर येऊ लागली आहे. छटपूजेच्या मदतीने भाजपने उत्तर भारतीयांची मतं मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यंदा मुंबईत गणेशोत्सवाप्रमाणेच छटपूजेसाठी सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यावरून विरोधकांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. पाहुयात सविस्तर 

आगामी पालिका निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी सर्वच पक्षांकडून प्रयत्न केले जातायत. त्यातच आता मुंबईमध्ये भाजपने आपलं लक्ष उत्तर भारतीयांकडे वळवल्याचं दिसत आहे. कारण आता मुंबईमध्ये गणेशोत्सवाप्रमाणे छट पूजेलाही सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईत गेल्या काही वर्षांत छटपूजेचं प्रस्थ वाढत चाललं आहे.

'छटपूजा हा धार्मिक कार्यक्रम'

इतर सणांप्रमाणेच छटपूजेमुळेही मुंबई महापालिकेवरच ताण वाढतोय. याचसंदर्भात मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांची बैठक पार पडली. मुंबईत 40 ठिकाणी छटपूजेसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्तर भारतीयांना खुश करण्यासाठी भाजपने हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातं आहे. मात्र या निर्णयावरून आता मुंबईतील राजकारण चांगलं तापल आहे.

हा धार्मिक कार्यक्रम असून दरवर्षी मुंबईमध्ये तो पार पडतो त्यामुळे त्यावरून राजकारण नको अशी छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर आपलं राजकीय गणित जुळवण्यासाठी हे सगळं आयोजन केलं जात असल्याची टीका मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे.

छटपूजेवरून राजकारण तापलं 

- छटपूजा म्हणजे उत्तर भारतीयांचा मोठा सण

- यंदा 27 ते 28 ऑक्टोबरदरम्यान सण साजरा होणार

- गेल्या काही वर्षात मुंबईतील उत्तर भारतीयांच्या संख्येत वाढ

- मुंबईत छटपूजाही मोठ्या संख्येनं साजरी

उत्तर भारतीय हे भाजपचे पारंपरिक मतदार आहेत. महापालिका निवडणूकीच्या तोंडावर उत्तर भारतीयांची मते मिळवण्यासाठी भाजपने ही संधी साधली असल्याची चर्चा सध्या राजकीय आणि सोशल मीडियावर सुरू  झाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या या संधीचं सोनं होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

FAQ

महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपची रणनीती काय?

भाजपने उत्तर भारतीय मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी छटपूजेसाठी गणेशोत्सवासारख्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. मुंबईत ४० ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

छटपूजा सवलतींची बैठक कशी पार पडली?

मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांची बैठक झाली. यात छटपूजेसाठी ४० ठिकाणी सुविधा देण्याचा निर्णय झाला.

छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया काय?

छगन भुजबळ यांनी म्हटले, ‘छटपूजा हा धार्मिक कार्यक्रम असून, त्यावर राजकारण नको. मुंबईत दरवर्षी तो साजरा होतो, त्यामुळे राजकीय फायदा घेऊ नये.’

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

