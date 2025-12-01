महाराष्ट्रात 3 दिवस दारु कुठेच मिळणार नाही; सर्व जिल्ह्यांमध्ये दारुची दुकाने बंद

Dry Day in Maharashtra : महाराष्ट्रातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे, तर 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने 1 ते 3 डिसेंबर दरम्यान संबंधित भागात ड्राय डेचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रात 3 दिवस दारु कुठेच मिळणार नाही. सबंधीत जिल्ह्यांमध्ये दारुची दुकाने बंद आहेत.
तीन दिवसांसाठी दारू विक्रीवर बंदी
मतदान जिल्ह्यांमध्ये, 1 डिसेंबर (मतदानाच्या आदल्या दिवशी), 2 डिसेंबर (मतदानाचा दिवस) आणि 3 डिसेंबर (मतमोजणीचा दिवस) रोजी दारू विक्री पूर्णपणे बंदी असेल. यामध्ये देशी आणि परदेशी दारूसह किरकोळ दारू विक्री, बार आणि रेस्टॉरंट्स, वाइन शॉप्स, बिअर शॉप्स आणि दारू विक्री/सेवा करण्यासाठी परवाना असलेल्या सर्व आस्थापनांचा समावेश आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नगरपरिषदा आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी मतदान 2 डिसेंबर रोजी सकाळी 8 वाजता सुरू होईल. ही बंदी ज्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत त्या जिल्ह्यातील सर्व संबंधित नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत मतदारसंघांना लागू असेल.
या भागात निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. प्रशासनाने शांततेत मतदानासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था केल्या आहेत. मतदान आणि मतमोजणी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण व्हावी यासाठी तीन दिवसांचे ड्राय डे जाहीर करण्यात आला आहे.
पालघर जिल्हा: डहाणू, जव्हार, पालघर, वाडा (नगर पंचायत)
रायगड जिल्हा: अलिबाग, कर्जत, खोपोली, महाड, माथेरान, मुरुड-जंजिरा, पनवेल, रोहा, श्रीवर्धन, उरण
रत्नागिरी जिल्हा: चिपळूण, देवरूख (नगर पंचायत), गुहागर, खेड, लांजा (नगर पंचायत), राजापूर, रत्नागिरी.
सिंधुदुर्ग जिल्हा: कणकवली (नगर पंचायत), मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ला
ठाणे जिल्हा: अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर
अहमदनगर जिल्हा: देवलाली प्रवरा, जामखेड, कोपरगाव, नेवासा (नगर पंचायत), पाथर्डी, राहाता, राहुरी.
धुळे जिल्हा: दोंडाईचा-वरवडे, पिंपळनेर, सिंदखेडा (नगर पंचायत), शिरपूर-वरवडे
जळगाव जिल्हा : जामनेर, अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, धरणगाव, एरंडोल, फैजपूर, मुक्ताईनगर (नगर पंचायत), नशिराबाद, पाचोरा, पारोळा, रावेर, सावदा, शेंदुणी (नगर पंचायत), वरणगाव, यावल.
नंदुरबार जिल्हा: शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा
नाशिक जिल्हा : भगूर, मनमाड, नांदगाव, सटाणा, सिन्नर, येवला, चांदवड, इगतपुरी, ओझर.
कोल्हापूर जिल्हा: आजरा (नगर पंचायत), चंदगड (नगर पंचायत), गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापूर, मुरगूड, पन्हाळा, शिरोळ, वडगाव.
पुणे जिल्हा: आळंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी-उर्ली देवाची, इंदापूर, जेजुरी, जुन्नर, लोणावळा, मालेगाव (नगर पंचायत), मंचर (नगर पंचायत), राजगुरुनगर, सासवड, शिरूर, तळेगाव-दाभाडे, वडगाव (नागरिक)
सांगली जिल्हा: आष्टा, आटपाडी (नगर पंचायत), इस्लामपूर, जत, पलूस, शिराळा (नगर पंचायत), तासगाव, विटा.
सातारा जिल्हा : कराड, मलकापूर, मेढा (नगर पंचायत), म्हसवड, पाचगणी, फलटण, रहिमतपूर, सातारा, वाई
सोलापूर जिल्हा: अक्कलकोट, अकलूज, अनगर (नगर पंचायत), बार्शी, दुधनी, करमाळा, कुर्डुवाडी, मैदर्गी, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर, सांगोला.
बीड जिल्हा: अंबेजोगाई, बीड, धारूर, गेवराई, माजलगाव, परळी-वैजनाथ
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा : फुलंब्री (नगर पंचायत), गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड, वैजापूर.
धाराशिव जिल्हा: भूम, कळंब, मुरूम, नळदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुळजापूर, उमरगा
हिंगोली जिल्हा : बसमतनगर, हिंगोली, कळमनुरी
जालना जिल्हा: अंबड, भोकरदन, परतूर
लातूर जिल्हा: अहमदपूर, औसा, निलंगा, रेणापूर (नगर पंचायत), उदगीर
नांदेड जिल्हा: बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर (नगर पंचायत), कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट, लोहा.
परभणी जिल्हा: गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू, सोनपेठ
अकोला जिल्हा: अकोट, बाळापूर, बार्शी-टाकळी, हिवरखेडा, मूर्तिजापूर, तेल्हारा.
अमरावती जिल्हा: अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेल्वे, चिखलदरा, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, धारणी (नगर पंचायत), मोर्शी, नांदगाव खंडेश्वर (नगर पंचायत), शेंदूरजनाघाट, वरुड.
बुलढाणा जिल्हा : बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदुरा, शेणगाव, सिंदखेडराजा.
वाशिम जिल्हा: कारंजा, मालेगाव (नगर पंचायत), मंगरुळपीर, रिसोड, वाशिम
यवतमाळ जिल्हा: आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, ढाणकी (नगर पंचायत), नेर-नबापूर, पांढरकवडा.
भंडारा जिल्हा: पवनी, साकोली, शेंदूरवाफा, तुमसर, भंडारा
चंद्रपूर जिल्हा: बल्लारपूर, भद्रावती, भिसी (नगर पंचायत), ब्रह्मपुरी, चिमूर, गडचांदूर, घुघुस, मूल, नागभीड, राजुरा, वरोरा.
गडचिरोली जिल्हा: आरमोरी, देसाईगंज, गडचिरोली
गोंदिया जिल्हा: गोंदिया, गोरेगाव (नगर पंचायत), सालेकसा (नगर पंचायत), तिरोडा
नागपूर जिल्हा: बहादूरा (नगर पंचायत), बेसा-पिपळा (नगर पंचायत), भिवापूर (नगर पंचायत), बुटीबोरी, डिगडोह, कळमेश्वर-ब्राह्मणी, कामठी, कांद्री-कन्हान (नगर पंचायत), काटोल, खापा, कोंढाळी (नगर पंचायत), मोटानगर (महानगर) पंचायत पंचायत), नरखेड, निलडोह (नगर पंचायत), पारशिवनी (नगर पंचायत), रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी, बिडगाव-तरोडी, पांढुर्णा (नगर पंचायत), गोधनी रेल्वे (नगर पंचायत), कन्हान-पिपरी, मोवाड, पंचायतन (नगर पंचायत).
वर्धा जिल्हा: आर्वी, देवळी, हिंगणघाट, पुलगाव, सिंदी रेल्वे, वर्धा.