English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Local Body Election: महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या नगरपरिषदांमध्ये निवडणूक? वाचा संपूर्ण 246 मतदारसंघांची यादी एका क्लिकवर

List of 246 Nagaparishad Constituencies: राज्य निवडणूक आयोगाने 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतीच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत  

शिवराज यादव | Updated: Nov 4, 2025, 06:57 PM IST
Local Body Election: महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या नगरपरिषदांमध्ये निवडणूक? वाचा संपूर्ण 246 मतदारसंघांची यादी एका क्लिकवर

List of 246 Nagaparishad Constituencies: सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने तारखा जाहीर केल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतीच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. 2 डिसेंबर 2025 ला मतदान होणार असून, 3 डिसेंबर 2025 ला मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच आचारसंहिताही लागू झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दरम्यान कोणत्या 246 नगरपरिषदांमध्ये निवडणुका होणार आहेत याची यादी खालीलप्रमाणे आहे. 

 
1) पालघर- डहाणू, जव्हार, पालघर आणि वाडा (न.पं). 

2) रायगड- अलिबाग, कर्जत, खोपोली, महाड, माथेरान, मुरुड- जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन 

3) रत्नागिरी- चिपळूण,  गुहागर, खेड,  राजापूर आणि रत्नागिरी. 

4) सिंधुदूर्ग- मालवण, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला. ठाणे- अंबरनाथ आणि कुळगाव- बदलापूर. 

5) अहिल्यानगर- देवळाली प्रवरा, जामखेड, कोपरगाव, ( पाथर्डी, राहाता, राहूरी, संगमनेर, शेवगाव, शिर्डी, श्रीगोंदा आणि श्रीरामपूर. 

6) धुळे- दोंडाईचा-वरवाडे, पिंपळनेर, आणि शिरपूर- वरवाडे. 

7) जळगाव जामनेर, अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, धरणगांव, एरंडोल, फैजपूर, नशिराबाद, पाचोरा, पारोळा, रावेर, सावदा, , वरणगाव आणि यावल. 

8) नंदूरबार- शहादा, नंदुरबार, नवापूर आणि तळोदा. नाशिक- भगुर, मनमाड, नांदगाव, सटाणा, सिन्नर, येवला, चांदवड, इगतपूरी, ओझर, पिंपळगांव बसवंत आणि त्र्यंबक. 

9) कोल्हापूर-  गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापूर, मुरगूड, पन्हाळा, शिरोळ आणि वडगाव. 

10) पुणे- आळंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी- उरळी देवाची, इंदापूर, जेजूरी, जुन्नर, लोणावळा, राजगुरुनगर, सासवड, शिरुर, तळेगाव- दाभाडे आणि . 

11) सांगली- आष्टा,  इस्लामपूर, जत, पळूस,  तासगाव आणि विटा. सातारा- कराड, महाबळेश्वर, मलकापूर,  म्हसवड, पाचगणी, फलटण, रहिमतपूर, सातारा आणि वाई. 

12) सोलापूर- अक्कलकोट, अकलूज,  बार्शी, दुधनी, करमाळा, कुडूवाडी, मैदर्गी, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर आणि सांगोला. 

13) बीड- अंबेजोगाई, बीड, धारुर, गेवराई, माजलगाव आणि परळी वैजनाथ. 

14) छत्रपती संभाजीनगर- गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड आणि वैजापूर. 

15) धाराशिव- भूम, कळंब, मुरुम, नळदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुळजापूर आणि उमरगा. 

16) हिंगोली- बसमतनगर, हिंगोली आणि कळमनुरी. जालना- अंबड, भोकरदन आणि परतूर. 

17) लातूर- अहमदपूर, औसा, निलंगा,आणि उदगीर. नांदेड- बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट आणि लोहा. 

18) परभणी- गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू आणि सोनपेठ. अकोला- अकोट, बाळापूर, बार्शी- टाकळी, हिवरखेडा, मूर्तिजापूर आणि तेल्हारा. 

19) अमरावती - अचलपूर, अंजनगाव सूर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेल्वे, चिखलदरा, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे,  मोर्शी,  शेंदूरजनाघाट आणि वरुड. 

20) बुलढाणा- बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदूरा, शेंगाव आणि सिंदखेडराजा. 

21) वाशीम- कारंजा,  मंगरुळपीर, रिसोड आणि वाशीम. 

22) यवतमाळ- आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, नेर- नबाबपूर आणि पांढरकवडा. भंडारा- पवनी, साकोली शेंदूरवाफा, तुमसर आणि भंडारा.

23) चंद्रपूर- बल्लारपूर, भद्रावती, ब्रह्मपूरी, चिमूर, गडचांदूर, घुग्घुस, मूल, नागभीड, राजूरा आणि वरोरा. 
 
24) गडचिरोली- आरमोरी, देसाईगंज आणि गडचिरोली. 
 
25) गोंदिया- गोंदिया, आणि तिरोडा. 
 
26) नागपूर-  बुटिबोरी, डिगडोह, कळमेश्वर- ब्रह्मणी, कामठी, कांद्री-  रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी,कन्हान- पिपरी, मोवाड, वाडी 
 
27) वर्धा- आर्वी, देवळी, हिंगणघाट, पुलगाव, सिंदी रेल्वे आणि वर्धा.

 

FAQ

1) नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीची मतदान तारीख काय आहे?
मतदान 2 डिसेंबर 2025 रोजी होईल. 

2) मतमोजणी आणि निकाल कधी जाहीर होईल?
मतमोजणी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी होईल आणि निकाल त्याच दिवशी जाहीर होतील.

3) मतदारांसाठी कोणत्या विशेष सुविधा आहेत?
मतदारांना मतदान केंद्र शोधणे, मतदार यादीत नाव तपासणे आणि उमेदवारांची माहिती पाहण्यासाठी विशेष मोबाईल अॅप लाँच केले जाईल.
स्त्री मतदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'पिंक बूथ' स्थापन केले जातील, जे महिला कर्मचारी आणि पोलिसांकडून चालवले जातील.
निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या ६६,७७५ पेक्षा जास्त असेल.
मतदार जागृती मोहिमा पारंपरिक आणि नवीन माध्यमांद्वारे चालवल्या जातील

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Nagar Parishad ElectionNahar Panchayat ElectionNagarparishd ElectionNagarpanchayat electionMaharashtra election

इतर बातम्या

Train Accident : प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडीची टक्कर; भीषण अप...

भारत