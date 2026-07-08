पिंपरी चिंचवड इमारत दुर्घटना! आतमध्ये नेमकं कोण अडकलंय? वाचा सर्व 17 जणांची नावं

पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड भागात मोठी दुर्घटना घडली आहे. बुधवारी दुपारी एका तीन मजली इमारतीचा मोठा भाग कोसळला. इमारत कोसळल्यानंतर 4 जणांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं असून अद्यापही 17 जण अडकले आहेत. या इमारतीत कचरा प्रक्रिया केंद्राचे प्रशासकीय कार्यालय होतं. मुसळधार पावसामुळे इमारतीशेजारील कचऱ्याचा मोठा ढिगारा सरकल्याने ही इमारत कोसळल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
इमारतीमधून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलेले आणि आतमध्ये अडकलेले नेमके कोण आहेत त्या सर्वांची नावं वाचून घ्या.
1) अशोक गुप्ता
2) मुनिंद्र कुमार
3) चंद्रशेखर सिंग
4) दिनेश सुतार
1) विजय सपकाळ
2) महेश कुंभार
3) दादासाहेब आरडे
4) रणवीर सिंग
5) सोमनाथ शेळके
6) महेश राऊत
7) सनी माने
8) राहुल गायकवाड
9) सुनील कोरके
10) अक्षय सावंत
11) रामप्रताप चव्हाण
12) शुभम पाटील
13) सचिन दाबडगव
14) भावेश वाणी
15) सुजाता शिंदे
16) रणजीत पाटील
17) नागेश गायकवाड
पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी भागात असलेल्या या घटनास्थळी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), अग्निशमन दल, पोलीस, रुग्णवाहिका आणि इतर आपत्कालीन मदत यंत्रणांची पथकं तातडीने दाखल झाली आहेत. सध्या तिथे बचावकार्य सुरू आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बुधवारी कोसळलेली इमारत ही 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती) प्रकल्पाची प्रशासकीय इमारत आहे; या प्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 'अँटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड'सोबत करार केला होता. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितलं आहे की, "हा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या 'वेस्ट-टू-एनर्जी' प्रकल्पाचा प्रशासकीय विभाग आहे."
ही इमारत जुना कचरा डेपो किंवा डम्पसाइट्सवर दीर्घकाळापासून पडून असलेला प्रक्रिया न केलेला घनकचरा आणि औद्योगिक उप-उत्पादने ढिगाऱ्यालगत स्थित असल्याचंही ते म्हणाले. "या भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठा भाग सरकला आणि दरड कोसळल्याप्रमाणे तो या इमारतीवर येऊन पडला," असं सूर्यवंशी यांनी सांगितलं आहे.