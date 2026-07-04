/पोर्शे प्रकरणाची पुनारावृत्ती! पुण्यात भरधाव कारने 2 वर्षीय चिमुरडीला चिरडलं, थरारक VIDEO

यवतमाळमधून पुण्याजवळील आळंदीमध्ये एक कुटुंब लग्नासाठी आलं होतं. पण हे कुटुंब रस्ता ओलांडत असताना भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने दोन वर्षीय चिमुरडीला धडक दिली. या भयानक अपघातात चिमुरडीचा मृत्यू झाला आहे. आळंदीतील घुंडरे गल्ली परिसरात अहिल्यादेवी धर्मशाळेसमोर हा थरकाप उडवणारा अपघात घडला आहे. या अपघाताप्रकरणी एका डॉक्टराविरोधात आळंदी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मृत चिमुरडीचे नाव श्रुतिका संतोष मिरासे असं आहे. या घटनेमुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार लग्नसमारंभानंतर यवतमाळमधील हे कुटुंब परतीच्या वाटेवर असताना हा थरकाप उडवणारा अपघात झाला. श्रुतिका रस्ता ओलांडत असताना दुसऱ्या बाजूने आळंदीतून चिंबळीकडे जाणाऱ्या कारने तिला धडक दिली. धक्कादायक म्हणजे या अपघातानंतर कारचालक तेथून पळून गेला.
दरम्यान या अपघातानंतर स्थानिकांनी पोलिसांनी झालेल्या दुर्घटनेची माहिती दिली. काही नागरिकांनी आणि पोलिसांनी पाठलाग करून चिंबळी फाटाजवळ त्या कारला अडवण्यात आलं. कारचालकाचे नाव डॉ. प्रथमेश भीमराव कोकणे असं आहे. या अपघातात श्रुतिका गंभीर जखमी झाली होती. तिला पहिल्यांदा आळंदीतील खासगी रुग्णालयात दाखल केलं होतं. पण तिची प्रकृती अतिशय गंभीर झाल्यानंतर तिला पिंपरीतील वायसीएम रुग्णालयात शिफ्ट करण्यात आलं. पण तिथे डॉक्टरांनी तिला तपासण्यानंतर मृत घोषित करण्यात आलंय.