English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Death News LIVE: रात्री अचानक अजित पवारांचं पार्थिव मैदानातून रुग्णालयात नेलं

Ajit Pawar Death News LIVE Updates: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीमध्ये विमान अपघातात निधन झालं आहे. अजित पवारांच्या अकाली निधनाने राज्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून त्यांच्या पार्थिवावर आज बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. बारामतीमधील प्रत्येक अपडेट तुम्ही या लाइव्ह ब्लॉगमध्ये जाणून घेऊ शकता. लाइव्ह अपडेट्ससाठी पेज रिफ्रेश करा.

Swapnil Ghangale | Jan 29, 2026, 07:10 AM IST
twitter
Ajit Pawar Death News LIVE: रात्री अचानक अजित पवारांचं पार्थिव मैदानातून रुग्णालयात नेलं

Ajit Pawar Death News LIVE Updates: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी पावणे नऊच्या सुमारास बारामतीमध्ये विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवारांच्या अकाली निधनाने कुटुंबियांबरोबरच समर्थकांना मोठा धक्का बसला असून मोठा जनसागर बारामतीमधील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर जमल्याचं बुधवारी रात्री पाहायला मिळालं. आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरचा निरोप देण्यासाठी बारामतीमध्ये राज्यभरातून अजित पवार समर्थक दाखल होत असून अजित पवारांच्या या अखेरच्या निरोपाचे सर्व लाइव्ह अपडेट्स तुम्ही या लाइव्ह ब्लॉगमध्ये पाहू शकता... लाइव्ह अपडेट्ससाठी पेज रिफ्रेश करा.

29 Jan 2026, 07:06 वाजता

अजित पवारांचा विमान अपघातानंतरचा प्रश्न; पूर्वसूचना विधानावर चर्चा

अजित पवार यांचा विमान अपघातात सकाळी निधन झाले. मात्र, या अपघाताची त्यांनी आधीच भविष्यवाणी केली होती का, असा प्रश्न आता समोर आला आहे. मिरज मनपा निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी विधान केले होते की, "वैमानिकाचा निरोप आल्यानंतर जावं लागतं," ज्यामुळे त्यांच्या अपघाताशी हे विधान काही अर्थाने जोडले जात आहे.

29 Jan 2026, 06:47 वाजता

अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकसागरात, सकाळी 11 वाजता शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला असून पार्थ पवार आणि सुनेत्रा पवार यांना अश्रू अनावर झाले आहेत. सकाळी 6 ते 9 या वेळेत अंत्यदर्शन ठेवण्यात आले असून सकाळी 11 वाजता शासकीय इतमामात त्यांना अखेरचा निरोप दिला जाणार आहे.

29 Jan 2026, 06:43 वाजता

अंत्ययात्रा कुठून कुठपर्यंत?

काटेवाडीतील घरातून रुग्णवाहिकेने अजित पवारांचं पार्थिव ग. दि. मा. सभागृपर्यंत नेण्यात येईल. सकाळी 9 वाजल्यापासून येथून अंत्ययात्रेला सुरुवात होईल आणि तिथून विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्ययात्रा समाप्त होईल. सकाळी 11 वाजता अजित पवारांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जातील.

29 Jan 2026, 06:42 वाजता

सकाळी 9 वाजेपर्यंत काटेवाडीतील घरी ठेवणार पार्थिव

अजित पवार यांचे पार्थिव बारामती मध्ये असलेल्या काटेवाडी येथील त्यांच्या निवासस्थानी ठेवण्यात येईल. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी 9 वाजेपर्यंत पार्थिव काटेवाडीमध्ये ठेवण्यात येईल. 

 

29 Jan 2026, 06:39 वाजता

पार्थिव घेऊन जाणारी रुग्णावाहिका तयार

अजित पवारांचं पार्थिव काटेवाडी येथील घरी घेऊन जाण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय रुग्णालयाबाहेर रुग्णावाहिका फुलांनी सजवण्यात आली आहे.

29 Jan 2026, 06:38 वाजता

उद्धव ठाकरेंनी बारामतीत पवार कुटुंबाची घेतली भेट, अजित पवार यांचे सांत्वन

शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि नेते आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीतील निवासस्थानी जाऊन पवार कुटुंबाची भेट घेत शोक व्यक्त केला.

29 Jan 2026, 06:35 वाजता

कोणत्या मार्गाने जाणार अंत्ययात्रा?

विद्या प्रतिष्ठानमधील गदिमा सभागृहापासून अंत्ययात्रेला सुरुवात होईल. ही अंत्ययात्रा विद्यानगरी चौकातून भिगवण रोड सेवा रस्त्याने विद्या प्रतिष्ठानच्या जिल्हा परिषद शाळेपासून मुख्य गेट मार्गाने मुख्य प्रांगणामध्ये दाखल होईल. याच ठिकाणी शासकीय इतमामात अजित पवारांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जातील.

29 Jan 2026, 06:34 वाजता

मूळगावी घेऊन जाणार पार्थिव

आज अजित पवारांचं पार्थिव त्यांचं मूळगाव असलेल्या काटेवाडी येथील 'पवार फार्म'वरती दर्शनासाठी ठेवलं जाणार आहे. त्यानंतर दीड तासाने पार्थिव त्या ठिकाणावरून हलवलं जाईल आणि पुन्हा विद्यानगरी येथील गदिमा सभागृह या ठिकाणी आणलं जाईल. 

29 Jan 2026, 06:32 वाजता

रात्री साडेअकराला पार्थिव रुग्णालयात नेलं

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी विद्यानगरीमधील मैदानामध्ये ठेवण्यात आलं होतं मात्र रात्री साडेअकराच्या सुमारास पार्थिव पुन्हा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आलं.

 

29 Jan 2026, 06:30 वाजता

अजित पवारांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी सकाळी पावणेनऊच्या सुमारात बारामती विमानतळाजवळ विमान कोसळून झालेल्या अपघातात निधन झालं. अजित पवारांच्या पार्थिवावर आज बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

अजित पवारांसोबत मुंबईच्या पिंकी माळीचा विमान अपघातात मृत्यू; काही महिन्यांपूर्वीच झाले होते लग्न

अजित पवारांसोबत मुंबईच्या पिंकी माळीचा विमान अपघातात मृत्यू; काही महिन्यांपूर्वीच झाले होते लग्न
Ajit Pawar यांच्या शिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण बेचव अन् अळणी - संजय राऊत

Ajit Pawar यांच्या शिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण बेचव अन् अळणी - संजय राऊत
&quot;आमचे दादा परत द्या...&quot; बारामती मेडिकल कॉलेजबाहेर कार्यकर्त्यांचा आक्रोश; पवार कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

"आमचे दादा परत द्या..." बारामती मेडिकल कॉलेजबाहेर कार्यकर्त्यांचा आक्रोश; पवार कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर
दरवाजे आतून बंद, अनेक कर्मचारी गायब; अजित पवार विमान दुर्घटनेच्या चौकशीदरम्यान VRS व्हेंचर्स कंपनीच्या कार्यालयात नेमकं काय घडलं?

दरवाजे आतून बंद, अनेक कर्मचारी गायब; अजित पवार विमान दुर्घटनेच्या चौकशीदरम्यान VRS व्हेंचर्स कंपनीच्या कार्यालयात नेमकं काय घडलं?
Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर शरद पवार बारामतीत दाखल, हेलिकॉप्टरमधून उतरताच....

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर शरद पवार बारामतीत दाखल, हेलिकॉप्टरमधून उतरताच....
प्रताप सरनाईकांनी अजित पवारांना दिला होता 15 लाखांचा हिरेजडीत मोबाईल; नेमकं काय घडलं होतं?

प्रताप सरनाईकांनी अजित पवारांना दिला होता 15 लाखांचा हिरेजडीत मोबाईल; नेमकं काय घडलं होतं?
CM कडून राज्यात 3 दिवसांचा प्रशासकीय दुखवटा जाहीर! तुमच्यावर काय परिणाम होणार? शाळा सुरु की बंद?

CM कडून राज्यात 3 दिवसांचा प्रशासकीय दुखवटा जाहीर! तुमच्यावर काय परिणाम होणार? शाळा सुरु की बंद?
अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत मोठी अपडेट! क्रॅश झालेल्या विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला

अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत मोठी अपडेट! क्रॅश झालेल्या विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला
Ajit Pawar Death: लाडक्या दादाच्या निधनाचं वृत्त कळताच सुप्रिया सुळेंना धक्का! एकच शब्द बोलल्या...

Ajit Pawar Death: लाडक्या दादाच्या निधनाचं वृत्त कळताच सुप्रिया सुळेंना धक्का! एकच शब्द बोलल्या...
Ajit Pawar Death Report : काम, काम आणि फक्त कामच...; क्रॅश साईटवरील &#039;ते&#039; कागद चर्चेत

Ajit Pawar Death Report : काम, काम आणि फक्त कामच...; क्रॅश साईटवरील 'ते' कागद चर्चेत